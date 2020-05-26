盛夏炙熱，以簡約穿著搭襯特色首飾，煥發清爽明亮氣質。agnès b. BIJOUX夏季首飾系列，從大自然光景獲得靈感，充滿浪漫詩意氛圍，打造獨樹一幟的清新耀眼。

設計師從天空墜落的雨水捕捉靈光乍現，打造浪漫雨滴系列。以晶瑩剔透的白水晶為主石，呈現雨滴墜下時的夢幻光影；線條渾圓流暢，詮釋出水珠的立體感，風格簡潔可與日常造型配搭。另一款為獨特的相釦圈環設計，揉合鍍白金色金屬與透明密鑲的施華洛世奇水晶，極簡輕奢形成迷人對比，為裝扮注入空靈乾淨的氣質。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

祕密花園系列鑲嵌具獨特暈彩效應的月光石，營造月光般的溫柔與朦朧，重現花園夜色的迷人光彩。搭配玫瑰金飾面，再疊上b.字標誌，精緻纖細的設計適合層疊配戴。取自法國街頭美學的鍊環系列，採用具份量感的連鎖鍊環設計，並以亮面與霧面兩種不同質感展現雙層特色，鍊墜為經典的b.字標識、手繪愛心，簡單配搭襯衫即可成就獨一無二的個人風格。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）