為了向防疫最前線的醫療人員致上最高敬意，感謝他們為對抗新冠狀肺炎所做的犧牲奉獻， Chloé承諾與Maison Chloé工坊志願加入的員工一起，以義務形式為巴黎當地醫院製作並提供醫療用服裝！

醫療服以品牌經典的粉膚色為主色調，看起來不僅質感滿分，更是很沉穩相當時髦。

Chloé為巴黎醫院義務生產醫療用服裝！感謝抗疫前線人員超暖。（圖／品牌提供）

除此之外，Chloé 將透過工坊捐贈布料予巴黎醫院合作廠商Atelier Lazar Cuckovic，以克服當地醫療用服裝持續短缺的問題。Chloé向全球各地為抗疫而投注努力的所有人士致上最高敬意。