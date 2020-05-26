卡地亞（Cartier）日前在「鐘表與奇蹟」（Watchs & Wonders）網上表展發表年度新表，以「意想不到的邂逅」為主題詮釋萬千風情的腕表，不論是可旋開表冠的Pasha de Cartier腕表、融入飛行概念且僅在網路販售的Santos-Dumont限量表，或是菱型表殼的Tank Asymetrique腕表，莫不勇於打破傳統腕表的窠臼，讓人有出乎意料的驚喜。

卡地亞早在4月初時搶先發表一款全新Maillon de Cartier腕表，以扭轉鍊結的概念打造不規則六角型表殼的珠寶手鍊腕表，即預告了今年的卡地亞新表勢必會有新創舉，果然不出所料，卡地亞在「鐘表與奇蹟」（Watchs & Wonders）線上發表新作，「不規則」即是卡地亞的新規則，可說是個個精采、無一冷場。

卡地亞Pasha de Cartier腕表的表冠可旋轉打開，內側可刻上名字縮寫。（Cartier提供）

其中重頭戲莫過於全新的Pasha de Cartier腕表，將80年代紅極一時熱門表款重新演繹，新品保留防水作用的旋轉式鍊型表冠，但功能再升級，防水達100米，且打開防水的鑲寶石鍊型表冠後，裡面上鍊器同樣鑲有一顆寶石，內側還可刻上英文名縮寫，更添奢華，預計9月上市。

卡地亞Pasha de Cartier腕表的表冠可旋轉打開，內側可刻上名字縮寫。（Cartier提供）

卡地亞Pasha de Cartier玫瑰金腕表，表圈鑲鑽，搭藍寶石表冠，76萬5000元。（Cartier提供）

卡地亞的Santos-Dumont限量表即起已在網路開賣，以三款限量表向飛行家Santos Dumont致敬，並將他駕駛過三款飛行器的原創草圖刻在表背，與「飛行」有了更深刻的聯結，其中一款以他經常佩戴的巴拿馬草帽為靈感設計的「La Demoiselle」限量表，全台僅一只，已被台灣VIP搶訂。

卡地亞Santos-Dumont三款限量表以「飛行」為主題，表背刻有Santos Dumont駕駛的飛行器，僅在網路販售。（Cartier提供）

卡地亞Santos-Dumont「La Demoiselle」腕表，表帶和表盤融入Santos Dumont先生的巴拿馬編織草帽元素，限量30只，134萬元，台灣僅一只，已蒙收藏。（Cartier提供)

卡地亞Santos-Dumont限量表以「飛行」為主題，表背刻有Santos Dumont駕駛的飛行器。（Cartier提供）

1936年從卡地亞長方型Tank表衍伸變化的Tank Asymetrique腕表，也將在今年年底推陳出新，保留了菱形表殼、時標往右30度偏移、阿拉伯數字取代羅馬數字、且僅有偶數等特色，推出了奢華升級版的鏤空款和鑲鑽款腕表，該款表與達利超現實主義的Crash表、圓弧長方型的Cintree表與酒桶型的Tonneau表，組成陣容堅強的Cartier Prive系列腕表。