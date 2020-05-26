RIMMEL倫敦芮魅今年夏季推出眼眉新品，包含睫毛底膏和濃密型睫毛膏，還推出液態眉筆和極細眉筆，讓女孩們今夏妝容更持久、有神，眉眼之間散發令人無法忽視的吸引力！
今年眉毛流行趨勢為「濃密感野生眉」，眉毛不夠濃密的地方一般人會用眉筆畫出線條感，但總是不夠細緻也容易脫妝。RIMMEL眉煩惱擬真液態造眉筆以0.2mm極細彈力筆尖，精準深入眉毛間隙，塑造無中生有的自然眉型，搭配手邊的染眉膏讓眉毛站起來，就是今夏最流行的毛流感眉妝！若習慣一般眉筆的筆觸，另外還有眉煩惱塑型極細防水眉筆可選擇，細窄1.5mm精緻筆蕊設計，搭配軟硬適中的螺旋筆刷，顯色度、俐落感讓完美眉型一次到位，防水、抗暈染，讓你運動流汗後不怕眉毛失蹤！
夏季除了俐落的眉毛，絕對少不了襯托眼神的持久眼妝，而眼妝中最關鍵的就是睫毛，直挺挺的睫毛絕對能夠打造放大雙眼的視覺效果，要對抗夏季高溫和濕氣，建議在睫毛膏前先使用底膏，RIMMEL小白管含獨特白色羽毛纖維，輕刷即附著在每一根睫毛上，為短塌睫毛輕盈增量不負擔。小紅管則可以在底膏後刷上，獨特設計空氣感纖維刷頭，搭配啞鈴般的雙頭弧形輕鬆深入睫毛根部由裡而外向上提拉，手殘女也能輕鬆駕馭，塑造根根分明自然濃密睫毛。
▍活動
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★公佈時間 ｜ 2020/6/4
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