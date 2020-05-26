台灣喬治傑生董事總經理張正勳出席品牌百年銀藝禮讚活動現場照。（GEORG JENSEN提供）
台灣喬治傑生董事總經理張正勳出席品牌百年銀藝禮讚活動現場照。（GEORG JENSEN提供）
GEORG JENSEN 87A純銀冰桶by Georg Jensen，198萬9500元，上蓋88萬4200元。（GEORG JENSEN提供）
GEORG JENSEN 87A純銀冰桶by Georg Jensen，198萬9500元，上蓋88萬4200元。（GEORG JENSEN提供）
KUSA銀雕茶組 NO. 6，245萬元。（GEORG JENSEN提供）
KUSA銀雕茶組 NO. 6，245萬元。（GEORG JENSEN提供）
Noritake手繪花間蝶舞花瓶46CM，58萬8000元 。（旺代企業提供）
Noritake手繪花間蝶舞花瓶46CM，58萬8000元 。（旺代企業提供）
OKURA大波斯菊6人份午茶組，96萬元。（旺代企業提供）
OKURA大波斯菊6人份午茶組，96萬元。（旺代企業提供）
琉園小池，展場預購優惠價34萬元。（琉園提供）
琉園小池，展場預購優惠價34萬元。（琉園提供）

年度藝術盛事「中外藝品大賞」盛大登場，精品藝術品牌看好頂級市場，不只從海外帶來珍稀藏品，現場也開放客訂，琉園頂級藝品「小池」吸引中部藏家率先收購，旺代企業則表示，頂級市場不受疫情影響，首日吸引許多VIP造訪下單。

百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN二度參與「 百年銀藝禮讚─中外藝品大展」，展出近200件作品，包括喬治傑生大師、 哈若尼爾森、西瓦德伯納多設計的銀雕藝術作品，每件銀雕作品皆由哥本哈根工坊銀匠手工打造， GEORG JENSEN旗下KUSA銀雕茶組要價245萬元，也在台賣出編號1，不只在12樓會場展出，9樓門市也有展出適合贈禮的珍稀藝品。

旺代企業特別從日本空運Noritake 100週年手繪「小蒼蘭陶額」及彩繪大師限量新品「古典旋律聚寶盆」共19件精品首度來台，即日起至6月2日於遠東SOGO忠孝館12樓活動會館，巡迴展期間搭配百貨折扣，部分商品優惠下殺58折起，業者表示，貴婦每年都在等這個檔期採購藝品，也會送給子女當作贈禮。

琉璃藝術品牌 tittot 琉園，以全新工藝技法所創作「小池」，80公斤的大作「小池」，耗時將近1年才完成，其間經歷燒製10件全毀，每件皆達4個月的製程，「小池」雖名為小但實則雍容大氣，適合置放於豪宅玄關，也因此上市就在中南部開出銷售佳績。

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