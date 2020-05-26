年度藝術盛事「中外藝品大賞」盛大登場，精品藝術品牌看好頂級市場，不只從海外帶來珍稀藏品，現場也開放客訂，琉園頂級藝品「小池」吸引中部藏家率先收購，旺代企業則表示，頂級市場不受疫情影響，首日吸引許多VIP造訪下單。
百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN二度參與「 百年銀藝禮讚─中外藝品大展」，展出近200件作品，包括喬治傑生大師、 哈若尼爾森、西瓦德伯納多設計的銀雕藝術作品，每件銀雕作品皆由哥本哈根工坊銀匠手工打造， GEORG JENSEN旗下KUSA銀雕茶組要價245萬元，也在台賣出編號1，不只在12樓會場展出，9樓門市也有展出適合贈禮的珍稀藝品。
旺代企業特別從日本空運Noritake 100週年手繪「小蒼蘭陶額」及彩繪大師限量新品「古典旋律聚寶盆」共19件精品首度來台，即日起至6月2日於遠東SOGO忠孝館12樓活動會館，巡迴展期間搭配百貨折扣，部分商品優惠下殺58折起，業者表示，貴婦每年都在等這個檔期採購藝品，也會送給子女當作贈禮。
琉璃藝術品牌 tittot 琉園，以全新工藝技法所創作「小池」，80公斤的大作「小池」，耗時將近1年才完成，其間經歷燒製10件全毀，每件皆達4個月的製程，「小池」雖名為小但實則雍容大氣，適合置放於豪宅玄關，也因此上市就在中南部開出銷售佳績。
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