新冠肺炎疫情漸緩，台灣已連續43天無本土個案，加上口罩庫存已達2、3億片，指揮中心指揮官陳時中表示預計六月一日開放內外銷，細節會再召集口罩業者開會詳談。自從12月爆出疫情，全球的人都在瘋搶口罩，這段時間也出現亮眼的口罩正妹們，即便戴上口罩一樣美到出水，讓網友都戀愛了！

1.最美地勤Grace

擁有圓滾滾大眼和親切笑容的Grace，目前在華航任職地勤，新冠病毒疫情嚴重時，她在社群平台教導正確脫口罩的教學影片，人美心也善的暖舉更讓人喜愛，「最美地勤」當之無愧！

2.健身正妹陳暖央

身為健身教練的陳暖央，疫情期間照樣需要待在健身房，為了保護自己和別人的健康，她戴著醫療型口罩運動，雖然漂亮的臉被遮住一半，眉眼中仍透出清秀的氣息，加上川字肌和結實的翹臀，玲瓏有緻的好身材絕對是健身房之花。

3.大馬正妹糖糖

馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」臉蛋甜美、身材超兇狠，被譽為「真人版娜美」，疫情期間她發揮創意，將三片口罩當比基尼穿，大方秀出深溝和渾圓北半球，讓網友看得血脈賁張，直呼想團購這款口罩！

4.護理系女神謝侑芯

網紅謝侑芯曾就讀中臺科大護理系，甜美臉蛋、性感身材擄獲眾多男粉絲的心，防疫期間她除了配戴口罩，還把上半身的衣物脫光，只用一片口罩巧妙遮住D罩杯的傲人長輩，超養眼的畫面震撼許多網友，紛紛求購她身上的口罩，不過引來部分網友批評太過浪費，希望能制止這股歪風。