新冠肺炎疫情漸緩，台灣已連續43天無本土個案，加上口罩庫存已達2、3億片，指揮中心指揮官陳時中表示預計六月一日開放內外銷，細節會再召集口罩業者開會詳談。自從12月爆出疫情，全球的人都在瘋搶口罩，這段時間也出現亮眼的口罩正妹們，即便戴上口罩一樣美到出水，讓網友都戀愛了！

1.最美地勤Grace

擁有圓滾滾大眼和親切笑容的Grace，目前在華航任職地勤，新冠病毒疫情嚴重時，她在社群平台教導正確脫口罩的教學影片，人美心也善的暖舉更讓人喜愛，「最美地勤」當之無愧！

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- 最近看到超級多用過的口罩亂丟 都是攤開來的 如果真的有病毒在上面還是會擴散 今天在廁所裡 又聽到打掃阿姨在討論這個 幾天前在網路上看到醫生分享 怎麼換口罩才是比較正確的 自己練習了一次紀錄下來 也和大家分享🙋🏻 1. 移除口罩後 反折捲起來 2. 利用它自己的繩子把口罩固定 把細菌、病毒都包在裡面 也預防清潔人員不小心碰到 3. 棄置在隔離封口袋裡 （這個比較沒那麼環保所以我省略） 處理完使用過的口罩 手部用75%酒精消毒後 再換上新的 / 在機場以外的地方 或許普通的可以防飛沫的就夠 但在機場 真的必須使用醫療級口罩 如果再遇到機上有發燒旅客的班機 戴手套再加N95還是會很緊張🙈 / 純粹是自己不專業分享 希望大家都可以遠離病毒🙏🏼 - #20200206 #chinaairlines #groundstafflife #cal#airport#mask #口罩人生😷 #那一天在等飛機等好久就順便和隔壁鄰居合照✈️

ι'м Grαcє葛芮絲✈✈（@tsaijiegrace）分享的貼文 於 張貼

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2.健身正妹陳暖央

身為健身教練的陳暖央，疫情期間照樣需要待在健身房，為了保護自己和別人的健康，她戴著醫療型口罩運動，雖然漂亮的臉被遮住一半，眉眼中仍透出清秀的氣息，加上川字肌和結實的翹臀，玲瓏有緻的好身材絕對是健身房之花。

健身正妹陳暖央戴了口罩一樣外型亮眼。（圖／IG@ chennuanyang）
健身正妹陳暖央戴了口罩一樣外型亮眼。（圖／[email protected] chennuanyang）

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3.大馬正妹糖糖

馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」臉蛋甜美、身材超兇狠，被譽為「真人版娜美」，疫情期間她發揮創意，將三片口罩當比基尼穿，大方秀出深溝和渾圓北半球，讓網友看得血脈賁張，直呼想團購這款口罩！

被譽為「真人版娜美」的馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」把口罩當比基尼穿。（圖／IG@ms_puiyi）
被譽為「真人版娜美」的馬來西亞網紅「Pui Yi 糖糖」把口罩當比基尼穿。（圖／[email protected]_puiyi）

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4.護理系女神謝侑芯

網紅謝侑芯曾就讀中臺科大護理系，甜美臉蛋、性感身材擄獲眾多男粉絲的心，防疫期間她除了配戴口罩，還把上半身的衣物脫光，只用一片口罩巧妙遮住D罩杯的傲人長輩，超養眼的畫面震撼許多網友，紛紛求購她身上的口罩，不過引來部分網友批評太過浪費，希望能制止這股歪風。

謝侑芯用口罩遮雙峰，引來正反面評論。（圖／IG@ irisirisss90）
謝侑芯用口罩遮雙峰，引來正反面評論。（圖／[email protected] irisirisss90）

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瑪丹娜PO露點照！張腿秀黑色三角地帶

謝金燕又PO露點照　坐下直露根部長腿

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