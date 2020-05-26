拿下冠軍的「綠光森林 」創意咖啡，近期將在全台門市上市。（85度C提供）

85度C舉辦第一屆咖啡師大賽，今（26日）進行全國總決賽，由來自北中南的7位入圍選手，限時25分鐘內製作3杯咖啡，針對技巧、熟練度、創意等細節進行評選，最後由來自彰化自強店的

吳瑋婷，以新鮮的哈密瓜牛奶，結合濃縮咖啡，調製出名為「綠光森林」的創意咖啡，一舉奪冠，獲得台幣1萬2000元的獎金，成為85度C第一屆咖啡大師。

85度C第一屆咖啡師初賽，從2月初開始，分別在北部和中部分區進行，由來自北中南直營和加盟店，共推派出的39位選手進行淘汰，最後選出7位代表參加全國總冠軍決賽。

而為求公平慎重，這次決賽評審邀請兩位國際知名、曾擔任TLAC世界盃拉花大賽台灣選拔賽主審的梁世豪，和TISCA國際咖啡拉花大賽中國選拔賽的主審賴威宏，賽事規模以專業等級進行。85度C表示，希望藉由咖啡師選拔，提供舞台給辛苦工作的夥伴發光發熱，未來將會持續舉賽事，而拿下冠軍的「綠光森林

」創意咖啡，近期將在全台門市上市。