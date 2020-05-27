你以為桃園龍潭只有六福村和小人國的話，那就大錯特錯了！桃園龍潭的「渴望園區」是著名的別墅區，舉凡企業主、知名藝人、歐美投資者，都是渴望園區的住戶。深耕渴望園區逾10年的廣昱建築，從「誠泰大院」、「寬House」、「大院山」更是期期迅速破完銷紀錄。

聆聽自己的聲音 擁抱生活享受自我

轉進渴望路，迎面而來的是綠色隧道與徐徐的微風，在回家的路上就可以洗淨疲憊的鉛華。光從擁有日式造景前院與黑色斜屋頂的接待會館，就可以看出廣昱建築對細節的堅持與不可妥協。

不同於其他建案是以複製的方式規劃，「大院舞」累積前三期的經驗，成為追求「極致」的社區。有別於其他建案的外觀是以水平和垂直的方式呈現，大院舞多加了斜邊的幾何線條，讓立面更加活潑立體，就像是蝴蝶般具有韻律感地翩翩飛舞。

▲每戶造景都可依照客戶風格與需求設計。/圖中時電子報攝

渴望園區內有近90公頃公園綠地，在「大院舞」每戶都有前院造景、景觀雙露台，讓你回家就像置身於大自然當中。除了天然的氛圍，渴望園區在規劃時就已經考慮其安全性，將汙水處理、電纜線、天然瓦斯等五大管線埋在地底下，在這裡看不到擾人視野的電線杆，只有放鬆身心靈的空間。

城市菁英最愛新標的 親近大自然的離塵不離城別墅區

渴望園區距離高原交流道約3分鐘，預計將於110年5月底通車，成為北台灣離交流道最近的別墅社區，不用9分鐘到龍潭市區，約40分鐘抵達信義敦南商圈，四通八達，尚未開賣就已熱銷三成。正對7,700坪渴望會館，舉步就到15,000坪中央公園，在這低密度開發的社區，享受與自己對話和家人相處的時光，難怪一推出就聚焦了頂級客層的目光。

▲已配有衛浴設備的毛胚屋，自由創造獨一無二的居住環境。/圖中時電子報攝

廣昱建築非常了解中高收入者的心態，強調裸妝風格，將毛胚屋格局，依照每位屋主的風格量身打造專屬於自己的大師級寓所，再也不用為了打掉一面牆或是增加一間房而想破腦袋，不僅為百坪居家打造豪邸氣勢，更能依據居住成員喜好定製私人空間。

廣昱建築巫董事長表示，過去三期完銷速度太快，許多慕名而來的廣昱粉非常期待廣昱建築的新案，想要入主渴望園區卻沒有搶得先機的你，這次可千萬別錯過以極致精神打造的「大院舞」。

大院舞｜獨棟別墅｜101-117坪

預約鑑賞03-407-1919

接待中心 龍潭渴望路150巷8-10號