馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）從不吝嗇展現在社群平台上展現姣好曲線，以甜美臉蛋配上堅挺雙峰與火辣身材，光靠秀辣照就吸引超過157萬人追蹤。近日，就有眼尖粉絲指出，戴上假髮的李元玲竟激似南韓女團「BLACKPINK」的泰籍成員Lisa，讓她意外引起熱議，人氣再度暴漲。

照片中，李元玲穿著超低胸背心自拍，曬出美胸並寫下：「朋友送一頂假髮給我，唉唷不適合我啦！」更搞笑表示「嚇死寶寶」，她顯然認為旁分比較適合自己。只見淺金色的假髮有著齊瀏海設計，讓李元玲看起來煥然一新，也網友們看了紛紛大讚：「一眼看去還以為是lisa」、「有點像周揚青」、「完全不像你耶」等。

今年23歲的Lisa是泰國籍的女歌手，長相甜美性感，更擁有167cm的高挑身材，不僅比例佳，2019年曾榮獲TCCASIA亞太區最美一百張臉孔第1名，混血臉蛋也被封為「人間芭比」。只能說李元玲與她同樣都是高顏值美女，無論像誰依舊女神風範十足。

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