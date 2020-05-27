以下四個星座在變心時會個性大轉變，你會以為他被鬼上身，其實他就只是想要逼你分手！

▍1.天蠍座

天蠍們對待外人總是一臉冷酷無情的樣子，一眼望去就是一股強烈的殺氣。天蠍男經常表現的冷漠無情。但在情感方面，天蠍對待感情是極其認真的，與天蠍戀愛過的就知道，他們前後差距是有多大，一旦陷入愛情中，他們便會從一塊冰塊變成一團火焰溫暖你，戀愛時會想盡辦法滿足你的慾望，把世界上最好的都給予對方。

若他對你變心了，你就知道他們的可怕了！這時的天蠍一定是最無情的，他們會想盡辦法讓你覺得他們討厭，忘掉之前給你的所有承諾，判若兩人，甚至連陌生人都不如。然而天蠍男在戀情中是絕不提分手的，而是會用冷暴力逼你分手。

▍2.射手座

射手座就像風一樣，在十二星座中屬於最容易變心的星座，但不得不誇這個星座的確很招女生喜歡，畢竟這是個善解人意的星座。不過他們天性灑脫，對待感情也是如此。

曖昧階段時他恨不得把整顆心都獻給你，但這都只是他們撩妹的一個手段而已， 熱戀中的射手巴不得24小時都黏在一起，時時刻刻對你噓寒問暖，但只要你們一旦分開，射手座的生活可就變得豐富多彩了。

射手身邊的小姐姐有多少就不用多說。如果你問他們為什麼變得如此冷淡，射手們給你的答案會是各種藉口，但其實只想和你拉開距離，射手座前後判若兩人的態度，就是為了給大家營造單身假象。

射手分手後並不會糾結於這一段感情中，因為他們覺得人生還有更多美好，所以分手也是一直解脫，讓自己尋找更好的愛情。

▍3.白羊座

白羊座的人都是敢做敢當、愛憎分明，當遇到自己喜歡的人時就會大膽勇於追求，哪怕分手後也並不會表現出極端的一面。

本質上白羊們的愛情觀點是很正的，但如果他們一旦變心，那原本的愛情觀將會成為他們感情中的災難，因為白羊是不會同時愛兩個人的，因為他們做不到，也不會去做。

所以一旦白羊愛上別人。他們就不會委屈自己，他們會特別果決，腦子裡想的就是和原來的另一半提出分手，不管採取多麼殘忍的方式只要能分手就好，哪怕後果會給對方帶來多大的傷害他們也不會在乎，而是瀟灑離開，彼此永不相見，白羊座的人就是這麼任性。

▍4.處女座

處女座是個看似很癡情的星座，其實對待感情是很極端的，在還沒在一起之前時常會給對方塑造個很癡情的形象，讓你忍不住的想立馬接受他們的愛，對於處女來說他們的愛情是可遇不可求的，處女們一旦愛上一個人時，就會認定這個人就是對的人，便想證明給大家看這就是他們一生所愛的人。

外界紛紛擾擾的閒雜言論，全都不會打擾處女享受愛情。但這樣你就會認為處女們很癡情？不，其實他們只是再給自己塑造一個癡情的形象而已，通常當處女開始慢慢變心時會有三個階段:質疑、計較、埋怨。

會開始與你計較各種小事、從生活中的小細節開始找茬，故意冷戰，然後暗中逼你分手，一旦分手便會立刻與你劃清界限，走出對方的世界，老死不再相見。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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