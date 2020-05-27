屈臣氏參與經濟振興計畫 推百元抵用券嘉惠消費者 14:262020/05/27 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5月28日至7月1日至屈臣氏實體門市消費即贈OREO冰炫風優惠券1張。（ 屈臣氏提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屈臣氏攜手麥當勞、amba意舍酒店參與現金抵用券，即日起至31日，至屈臣氏實體門市消費不限金額，每筆消費贈送1本聯合振興現金抵用券。 聯合振興現金抵用券內含屈臣氏單筆消費折扣後滿500元現折100元，6月3日至30日可持抵用券至屈臣氏實體門市享有優惠，此外，5月28日至7月1日，凡至屈臣氏實體門市消費即贈OREO冰炫風優惠券1張。 #屈臣氏 #抵用券 #消費 #現金 #門市 也許您會感興趣 推薦閱讀 發改委五大措施 助消費回升 04:102020/05/25 全球財經 15檔振興券概念股 歡呼 04:102020/05/26 財經要聞 高市砸5千萬辦振興嘉年華 綠扯反罷韓大撒幣 12:592020/05/26 政治 專家傳真－2020年數位行銷關鍵 贏得消費者信賴 04:102020/05/27 專題周報 追回票房！兩廳院6月全席開賣 04:102020/05/27 產業．科技 刺激買氣 高雄桃園加發消費券 04:102020/05/27 生活新聞 跨業結盟救經濟！麥當勞攜屈臣氏與amba意舍酒店推現金抵用券 10:352020/05/27 生活 《國際產業》蘋果逾百家美國門市 本周重新開業 10:022020/05/27 財經 台灣消費者信心直墜 下探10年半新低 10:432020/05/27 財經 等不及振興券 麥當勞攜手屈臣氏、意舍酒店發5300元現金抵用券 12:152020/05/27 生活 時尚熱門新聞 17歲女高生身材太暴力！低胸上衣炸出「巨大車頭燈」引暴動 - 星光 - 時尚 178cm正妹闆娘甜曬「火車便當」露該邊刺青 - 星光 - 時尚 安妮「透視裙」下半身若隱若現 正面深V到腹部超辣 - 星光 - 時尚 ㄚ頭婚宴放「準夫妻高清私照」網傻眼：家長會氣炸 - 星光 - 時尚 全智賢濕髮上衣超深V！「北半球若隱若現」引暴動 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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