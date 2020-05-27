屈臣氏攜手麥當勞、amba意舍酒店參與現金抵用券，即日起至31日，至屈臣氏實體門市消費不限金額，每筆消費贈送1本聯合振興現金抵用券。

聯合振興現金抵用券內含屈臣氏單筆消費折扣後滿500元現折100元，6月3日至30日可持抵用券至屈臣氏實體門市享有優惠，此外，5月28日至7月1日，凡至屈臣氏實體門市消費即贈OREO冰炫風優惠券1張。