興富發建設加碼投資新北15億元，於金山引進凱悅酒店集團旗艦品牌凱悅（Hyatt Regency），規劃打造五星級度假溫泉旅館「金山凱悅酒店」，並配合新北市招商一條龍協助，排除投資障礙，加速於今年3月取得建造執照，今(27)日正式開工動土，預定於2022年底開幕營運，估計將來年產值可達8億元。

新北市長侯友宜表示，興富發建設投資案是新北招商一條龍落實投資第61案，雖然全球受疫情風暴影響，但新北不只拚防疫，也要拚經濟，今年招商目標1,500億元，目標不變。

侯友宜表示，金山區每年約有280萬遊客數，這波疫情對觀光旅館業影響甚鉅，很感謝興富發建設鄭欽天總裁不畏疫情，選擇在此時逆勢投資興建旅館，想必是有獨到眼光，看好未來金山觀光產業。

興富發建設總裁鄭欽天指出，最初投資案地點以金山和礁溪為考量，但在各方評估之下，發現金山不管是觀光人次、觀光飯店住房率、房價、地價以及競爭者，都相較礁溪來的相當有優勢，再加上新北市政府一條龍招商專案，最終選定金山作為在地首座五星級溫泉度假酒店。

鄭欽天表示，此次引進國際酒店集團「凱悅」打造頂級度假酒店，將規劃188間有陽台及獨立家庭湯池的親子渡假五星級飯店，另附設21間湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、特色婚禮教堂等，提供500個就業機會，預估每年創造8億產值。

新北市政府表示，預計於今年5月底起陸續公告八里台北港產二用地、淡水沙崙園區及停車場用地、汐止長安段工業用地及土城明德段商業區等公有土地招商案，並持續協助招商一條龍專案服務之投資廠商落實於本市的投資計畫，朝1,500億元投資目標大步邁進，以持續活絡本市經濟環境，達成安居樂業之政策目標。