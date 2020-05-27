享年98歲的澳門賭王何鴻燊在昨日(5/26)過世，一家族的背景不免被起底，女人緣極好的他娶了4個老婆，共生下17名子女，其中三房二女兒何超蓮(Laurinda Ho)就以「賭王最美千金」封號出名，一雙迷人深邃大眼配上精緻五官，更有魔鬼身材，完全遺傳到何鴻燊與媽媽陳婉珍的好基因。

何超蓮雖然不在演藝圈發展，卻把自己經營得跟藝人網紅一樣好，十分會製造話題跟曝光度，私下的她穿衣風格大膽，到在她的IG上時不時就能看性感寫真，她光是穿上大紅色泳裝就吸引超過4萬多人按讚，人氣超高，日常也會出現在時尚雜誌展現好身材。

其實何超蓮除了以亮眼外貌引發關注，更是一名學霸美女，她以優異的成績畢業於英國倫敦大學的商學院，近年又投資來自台灣的牛肉麵店到香港代理，十分活躍在商界撈金。而在感情方面也一帆風順，過去時常與演藝圈男星傳出緋聞，從柯震東、前男友吳克群到現任竇驍都眾所皆知。