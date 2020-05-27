被譽為年度頂尖聯名的Billie Eilish X 村上隆UT系列本周一5/25於UNIQLO網路商店搶先販售，兩大音樂與藝術翹楚的結合躍上UT，獲得廣大台灣消費著的熱烈反應，上架5分鐘後部分款式尺寸已被搶購一空，開賣第一天近乎完售！

沒有買到的消費者不用擔心～Billie Eilish X 村上隆UT完整系列將於本周五5/29於全台實體店舖正式販售，單筆購滿兩件也有機會獲得限量鑰匙圈！UNIQLO 也特別公開網路商店熱銷榜單TOP 5！實體店舖本周五5/29起，單筆消費內含最新Billie Eilish UT或Billie/T Murakami UT任兩件，即可獲得Billie Eilish X村上隆聯名鑰匙圈一個，數量有限送完即止。

（圖／品牌提供）

Top 1：427390-男裝 BILLIE/ T MURAKAMI UT(印花T恤/短袖)

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Billie Eilish招牌Logo與村上隆KaiKai KiKi太陽花完美融合，超高辨識度讓它迅速成為熱銷冠軍。

Top 2：428709-男裝 BILLIE/ T MURAKAMI UT(印花T恤/短袖)

（圖／品牌提供）

UNIQLO代言人老蕭同款必須上榜！Billie Eilish的Blohsh斜肩小人藏有村上隆KaiKai KiKi太陽花，亮眼螢光綠非常適合夏日。

Top 3：428710-男裝 BILLIE/ T MURAKAMI UT(印花T恤/短袖)

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以村上隆KaiKai KiKi太陽花為底，螢光綠線條勾勒出Blohsh斜肩小人輪廓，低調又不失時尚感。

Top 4：424812-女裝 BILLIE/ T MURAKAMI UT(印花T恤/短袖)

（圖／品牌提供）

Billie Eilish招牌Logo與村上隆KaiKai KiKi太陽花融合，繽紛配色給人活力明亮感，成為唯一上榜的女裝。

Top 5：427389-男裝 BILLIE/ T MURAKAMI UT(印花T恤/短袖)

（圖／品牌提供）

藍底T恤搭配紅色Billie Eilish個人肖像，佐以村上隆眼睛圖案，潮酷設計讓人直呼想買。