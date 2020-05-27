每年有高達800萬噸廢棄塑膠正被倒進海中，估計在2050年之前，海中的塑膠垃圾數量將超越魚類。塑膠廢料除了汙染藍色大海，破損的海洋生態系更將連帶威脅人類生命。長期關注海洋環境的adidas，持續努力守護蔚藍海洋資源，2015年起便與國際海洋環保組織Parley for the Oceans合作啟動「海洋減塑計畫」，2020年再度攜手推出全新adidas PRIMEBLUE系列鞋款，使用回收海洋塑料製成「高機能PRIMEBLUE環保紗線」，打造機能時尚兼具的環保跑鞋系列：Ultraboost 20 PRIMEBLUE、SL 20 PRIMEBLUE及4D 1.0 PRIMEBLUE，推動環保永續，同時號召各界一同守護海洋，為地球盡一份心力！

adidas長期投入海洋減塑計畫，從初期停止製造原生塑膠，到海洋塑料回收再利用，突破紡織科技及製鞋工藝，目前已成功使用廢棄寶特瓶、主機板等廢棄塑膠垃圾，分解重製出100%再生「高機能PRIMEBLUE環保紗線」。2020全新PRIMEBLUE環保鞋款即有高達70%以上鞋面使用PRIMEBLUE環保紗線製成，號召跑者力行減塑，守護蔚藍海洋。首發鞋款包含旗艦跑鞋Ultraboost 20 PRIMEBLUE，以白色為主色調，側邊三線、後跟處以搶眼水藍色與珊瑚橘相互點綴，大底中段以果凍藍增添夏日清爽，創造酷涼視覺效果；鞋舌logo與PRIMEBLUE標誌則乘載品牌環保概念與運動精神，搭載調校後的BOOST科技中底提供絕佳能量回饋及避震效果，讓運動愛好者盡情釋放活力、邁開每一步！

（圖／品牌提供）

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超輕量競速跑鞋adidas SL 20 PRIMEBLUE搭載海藍色漸層LIGHTSTRIKE中底，提供緩震機能與輕量化的完美平衡，工藝式網布鞋面給予良好透氣度及延展性，鞋側則以麂皮貼片搭配波浪繡紋裝飾，運用簡約細節強化側向防護，鞋舌同樣綴以PRIMEBLUE標誌，彰顯守護海洋的決心。adidas 4D 1.0 PRIMEBLUE採用結合尖端科技與運動科學數據打造的Furturecraft 4D中底，精準掌握足部動態變化滿足跑者多元需求，鞋面採用Mono單絲網布，使其更加輕盈且透氣，同樣以果凍藍的TPU後跟結構搭配珊瑚橘三線標誌，展現夏季清涼Look！

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身為環境永續經營的領頭羊，adidas自2015年起與Parley for the Oceans合作，從源頭開始阻斷廢棄塑料汙染海洋，並將環境保育的使命注入跑鞋設計中，期望藉此喚醒大眾對海洋汙染問題的重視，更投入資源於Parley海洋學校計劃(Parley Ocean School)，透過教育激發年輕世代們對於環境保護的關心、實踐與落實。此外，adidas於2017首度發起Run For The Oceans路跑活動，受到全球海洋愛好者與跑者們熱烈響應，2019年即號召超過220萬的各國跑者共同為海洋而跑。2020年，adidas將打造1500-2000萬雙以回收海洋塑料製成的鞋款，並積極朝2024年全面停止使用非回收聚脂纖維生產運動產品的目標邁進，期待以兼具機能與地球未來永續的創新，奮力終結塑膠汙染。

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