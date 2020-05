每年有高達800萬噸廢棄塑膠正被倒進海中,估計在2050年之前,海中的塑膠垃圾數量將超越魚類。塑膠廢料除了汙染藍色大海,破損的海洋生態系更將連帶威脅人類生命。長期關注海洋環境的adidas,持續努力守護蔚藍海洋資源,2015年起便與國際海洋環保組織Parley for the Oceans合作啟動「海洋減塑計畫」,2020年再度攜手推出全新adidas PRIMEBLUE系列鞋款,使用回收海洋塑料製成「高機能PRIMEBLUE環保紗線」,打造機能時尚兼具的環保跑鞋系列:Ultraboost 20 PRIMEBLUE、SL 20 PRIMEBLUE及4D 1.0 PRIMEBLUE,推動環保永續,同時號召各界一同守護海洋,為地球盡一份心力!

adidas長期投入海洋減塑計畫,從初期停止製造原生塑膠,到海洋塑料回收再利用,突破紡織科技及製鞋工藝,目前已成功使用廢棄寶特瓶、主機板等廢棄塑膠垃圾,分解重製出100%再生「高機能PRIMEBLUE環保紗線」。2020全新PRIMEBLUE環保鞋款即有高達70%以上鞋面使用PRIMEBLUE環保紗線製成,號召跑者力行減塑,守護蔚藍海洋。首發鞋款包含旗艦跑鞋Ultraboost 20 PRIMEBLUE,以白色為主色調,側邊三線、後跟處以搶眼水藍色與珊瑚橘相互點綴,大底中段以果凍藍增添夏日清爽,創造酷涼視覺效果;鞋舌logo與PRIMEBLUE標誌則乘載品牌環保概念與運動精神,搭載調校後的BOOST科技中底提供絕佳能量回饋及避震效果,讓運動愛好者盡情釋放活力、邁開每一步!

超輕量競速跑鞋adidas SL 20 PRIMEBLUE搭載海藍色漸層LIGHTSTRIKE中底,提供緩震機能與輕量化的完美平衡,工藝式網布鞋面給予良好透氣度及延展性,鞋側則以麂皮貼片搭配波浪繡紋裝飾,運用簡約細節強化側向防護,鞋舌同樣綴以PRIMEBLUE標誌,彰顯守護海洋的決心。adidas 4D 1.0 PRIMEBLUE採用結合尖端科技與運動科學數據打造的Furturecraft 4D中底,精準掌握足部動態變化滿足跑者多元需求,鞋面採用Mono單絲網布,使其更加輕盈且透氣,同樣以果凍藍的TPU後跟結構搭配珊瑚橘三線標誌,展現夏季清涼Look!

身為環境永續經營的領頭羊,adidas自2015年起與Parley for the Oceans合作,從源頭開始阻斷廢棄塑料汙染海洋,並將環境保育的使命注入跑鞋設計中,期望藉此喚醒大眾對海洋汙染問題的重視,更投入資源於Parley海洋學校計劃(Parley Ocean School),透過教育激發年輕世代們對於環境保護的關心、實踐與落實。此外,adidas於2017首度發起Run For The Oceans路跑活動,受到全球海洋愛好者與跑者們熱烈響應,2019年即號召超過220萬的各國跑者共同為海洋而跑。2020年,adidas將打造1500-2000萬雙以回收海洋塑料製成的鞋款,並積極朝2024年全面停止使用非回收聚脂纖維生產運動產品的目標邁進,期待以兼具機能與地球未來永續的創新,奮力終結塑膠汙染。

