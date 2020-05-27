20歲女星歐陽娜娜頂著星二代光芒勇闖演藝圈，目前將主力放在對岸，挑大梁演出《北靈少年誌之大主宰》，但演技常常受到質疑，對此，大陸主持人何炅在節目中為她叫屈，引起軒然大波。

何炅在節目《拜託了冰箱》中，提到歐陽娜娜曾參加演技類節目，被許多網友酸演技差，他當下是非常氣憤的，認為歐陽娜娜在節目中的表演很多都是透過剪輯、導師指導設定而成，都不是透過本身的理解，表演語氣也不像本人，「如果因為這樣的表演，你去評價她的話，我反而覺得她不是不會表演，反而她是最會演的那個，因為她帶出了一個完全不是本人的樣子。」

何炅在節目中為歐陽娜娜叫屈。（圖／微博@微博綜藝）

何炅相當心疼歐陽娜娜，「她是心智很強大的，她會有很多委屈，但是她很少做辯解，或是表達。」認為大家不可以這樣傷害一個剛學表演的小朋友。

節目播出後，引起外界熱烈討論，甚至被質疑有護航行為，一度登上微博熱搜，何炅事後PO文道歉：「我沒有資格點評表演，沒有權利評論其他節目，也不應該表達模糊有可能誤傷別人。」認為播出後真心覺得自己表達不完善，有和節目組溝通過，但節目組可能覺得只是關心後輩的一番言論，還是照常播出。