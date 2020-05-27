「天和鮮物」董事長劉天和驚傳去世，享壽71歳。（翻攝自天和鮮物官方臉書）

創辦「天和鮮物」的董事長劉天和今（27日）驚傳離世，享壽71歳。天和鮮物臉書粉絲專頁貼出一段「來不及道別」的文字和3分鐘的影片悼念劉天和，消息一出讓許多業界人士、粉絲不勝唏噓，遺憾無法再看到他燦爛又誠懇的笑容。

劉天和1951年出生，48歲罹患大腸癌後，曾做過8次手術，他有感於安心、安全食材的重要性，全心投入無毒水產養殖，在澎湖有漁場，也蓋飼料廠、建加工廠，至今開了5家超市、餐廳，並和全家便利商店合作7家複合門市，提供天然的肉類及有機蔬果，等於是從上游生產到通路全包。

天和鮮物的員工昨將思念和不捨放在臉書的貼文上緬懷劉天和，「謝謝您願您成為幸福天使」，也將劉天和生前曾說過的話紀錄下來：「對天、對地、對得起自己的良心，一直是我的信念，所以人生的這條漫漫長路，我選擇做自己。這條路既艱辛又挑戰重重，但感謝一路上相挺，還有支持的長官與朋友們相伴，讓天和不孤獨，可以繼續堅持。遺憾地，來不及道別，只能獻上最後的祝福，祝福貴府闔家平安、身體健康、幸福快樂，謝謝。」