新光三越端午節禮品29日起至6月10日限量預購，搜羅地方特色食材入粽，也因應今年閏4月增加豬腳麵線，讓出嫁女兒買來孝親添福添壽，同時順應疫情養成的消費習慣，強化線上預購商品。

新光三越端午節禮品29日起限量預購，初登場商品推薦「果貿吳媽家x千拌麵」千歲豬腳麵線禮盒750元（左起），APP、美麗台限定；「台北美福大飯店」極品粽夏禮盒1180元（獨家）；「台灣茶奶茶」珍珠芋頭蛋糕捲禮盒599元。（吳松翰攝）

今年商品總數104款較去年74款多30款，目標整體業績要成長4％。各分店75款有8成初登場新品、11款獨家；新光三越APP 24款、電平台beauty STAGE美麗台31款，55款中有29款僅線上獨有，比去年10款還多。線下主攻食材高檔、700元至1000元較高價款式；線上鎖定年輕族群關注的網紅、甜點等話題，500元以內中價位，採分眾行銷。

新光三越獨家初登場「台灣地方特色食材粽禮盒」，每盒990元。（新光三越提供）

新光三越初登場「台北喜來登大飯店」寒舍台式粽禮盒1080元、XO醬干貝鮑魚粽禮盒1080元。（新光三越提供）

若以去年熱銷排行來看，獨家名店排隊粽、星級飯店頂級粽、特色甜點排前3名，今年再網羅5款地方老店以地方特色食材入粽，組成限量「台灣特色食材粽禮盒」，有新竹「海瑞摃丸」龍丸粽、苗栗「竹南懷舊肉粽」鮮嫩竹筍粽、台中「大甲王記」荷葉雞腿粽、高雄「龐家肉粽」台灣紅藜黑米粽、屏東萬巒「熊家豬腳」豬腳粽，搭配萬華「惠安四神湯」。

新光三越初登場南門市場「立家」冠軍粽，399元。（新光三越提供）

星級粽則有米其林肯定的「喜來登辰園、台北美福大飯店」，評比常勝軍「晶華酒店」等；地方名粽有「立家」冠軍粽、「石碇一粒粽」招牌雙拼粽等。「閏月豬腳麵線禮盒」線上和線下有20款，打卡甜品聚焦超夯的珍珠和芋頭，APP獨有的伴手禮首推日本靜崗香菇。