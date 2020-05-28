李多海常在小紅書上用流利的中文和大家分享自己的美容秘訣，今年已經滿36歲的他，在鏡頭前肌膚狀態卻好得像16歲的少女一樣細緻，完全沒有任何細紋和鬆弛感！李多海分享想要防止衰老，以下5件事缺一不可！

▍1.少吃甜食

李多海覺得保養是由內而外的，為了讓身體不要累積毒素，他戒掉所有含糖食物，蛋糕、巧克力、奶茶等全部不碰。他說剛開始忌口一定會不習慣，但從少吃開始做起，最後會發現比想像中容易許多。

在 Instagram 查看這則貼文 Leedahey 이다해（@leedahey4eva）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 17 日 下午 9:10 張貼

▍2.早點就寢

睡眠對於美容絕對非常重要，李多海分享自己在晚上10點前一定會上床就寢，因為他覺得晚上10點到凌晨2點是肌膚修護的重要時間，這段時間一定要是入睡狀態。

在 Instagram 查看這則貼文 Leedahey 이다해（@leedahey4eva）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 6 日 下午 11:45 張貼

▍3.多吃水果和蔬菜

多吃蔬菜水果不但能攝取足夠的維他命，還能增加攝取膳食纖維，幫助消化和排便。但也要注意不要吃含糖量太高的水果，以免熱量攝取過多。

在 Instagram 查看這則貼文 Leedahey 이다해（@leedahey4eva）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 15 日 上午 12:37 張貼

▍4.遠離酒和咖啡

酒類的熱量都不低，不喝酒不但有助於保持身材，另外還有助於提昇睡眠品質，起床後精神也比較好，而且許多戒酒的人都會發現皮膚比過去有喝酒習慣時緊緻許多。而很多人早上都要來杯咖啡提神，但咖啡也可能帶來焦躁和緊張，又容易使身體的鈣質流失，因此想要美容的人建議少碰酒和咖啡。

在 Instagram 查看這則貼文 Leedahey 이다해（@leedahey4eva）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 9:21 張貼

▍5.認真保養

李多海分享不想要顯老一定要學會保養，因為大多數人20多歲肌膚狀況就開始走下坡，每周李多海會用兩次「七水法」保養，其他天也會切實使用化妝水、精華、乳霜、眼霜等完整保養步驟，出門也要做好防曬，就能讓36歲的肌膚看起來彷彿少女一樣滑嫩緊緻。

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