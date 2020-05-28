許多人到了周末會安排大吃大喝的行程，尤其是吃到飽餐廳，更是台灣人的最愛！油膩的食物下肚，容易增加體重。知名中醫蔡欣妤醫師表示節日後二週至一個月是減肥的黃金期，愈晚開始減重，身體習慣肥胖的狀態，容易飢餓、代謝也會變慢，導致減重事倍功半。

蔡欣妤醫師建議大餐後不想變胖應該進行飲食控制，尤其建議可多補充膳食纖維，不僅可以在腸道中包住食物，漸少醣類、脂肪的消化吸收，而且膳食纖維不能被人體消化，吃下肚會增加食物體積、產生飽足感。還能刺激腸胃蠕動，幫助排便。減重的人可以多吃蔬菜攝取膳食纖維，而主食則以地瓜、糙米飯取代精緻的白米飯和麵食。另外還可以多飲用綠茶及黑咖啡，綠茶可以降低血糖和提高身體的代謝率，綠茶中豐富的兒茶素可以減少血液中的脂肪和膽固醇；黑咖啡能燃燒內臟脂肪還能利尿消除水腫。

蔡欣妤醫師另外提到，許多民眾會利用埋線減重的方式恢復身材，流行了十多年仍是熱門的瘦身方法之一。蔡欣妤醫師說明中醫穴位埋線是將手術可吸收的羊腸線植進適合的穴道，讓穴位持續性的刺激和治療，適宜現今生活忙錄、沒有時間運動的人。而埋線使用的羊腸線，可以持續作用於穴道以增加氣血循環和新陳代謝之外，也能助於刺激脂肪分解而有瘦身和局部線條雕塑的效果，另外還有特定穴位以幫助排便。而中醫埋線用的羊腸線是能夠被身體所吸收，從埋入到被吸收大約10-14天時間，故埋線通常2週進行一次，總體約持續3個月療程可見效果。

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