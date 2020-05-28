台灣夏季悶熱氣候加上口罩的配戴，如同高溫蒸氣室，導致肌膚油水失衡、「外油內乾」等問題提早報到，令人困擾不已。其實氣溫升高的季節，是最適合膠原蛋白生成的保養良機，從清潔開始，就該啟動養護膠原蛋白的保養程序。想讓肌膚更澎潤有彈性，就好好把握夏季，選擇含有膠原蛋白的保養系列，打造看不出實際年齡的美肌！

要解決夏日肌膚外油內乾、悶熱不已等種種困擾，徹底清潔是保養第一步，但如果過度清潔造成水分流失、肌膚拉扯又可能加速細紋產生，反而得不償失，關鍵要素在於溫和地進行深層清潔。卸妝時就要使用足量的卸妝品，避免拉扯臉部肌膚，接著使用綿密豐富的泡泡洗臉，若有毛孔粗大或粉刺困擾，可加一個清潔面膜的步驟，徹底將肌膚潔淨後更有助後續保養品的吸收、提升肌膚根本力。

濕熱氣候容易造成肌膚出油，常讓人誤以為可以省略保養步驟，而錯失膠原蛋白生成的最佳保養時機，造成秋冬時節肌膚加速老化的潛在危機。肌膚由不同肌層組成，其中基底膜介於真皮層與表皮層中間，扮演傳遞養分的重要功能。健康有活力的基底膜作用如同一台電梯，能將各肌層所需養分送達，也能幫助黑色素及老廢角質的代謝，維持健康肌膚自我修護能力。

在保養時，塗抹保養品的大原則是「先水後精華」、「先霜後乳液」，夏季另外建議將原本的保養用量分成多次，讓肌膚慢慢吸收，降低夏季保養時擔心的厚重感，循序漸進為肌膚注入滿滿優質膠原蛋白，活化肌膚的膠原蛋白製造力，打造發光水煮蛋肌！

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