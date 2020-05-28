海洋拉娜一直以來都致力於海洋環保議題，希望能為未來世代保留繁榮的海洋。今年，海洋拉娜更規劃著重教育青年並給予機會，使他們成為各自社區中倡導改變的先驅，共同為守護下一代的美麗海洋努力！

想要加入海洋拉娜海洋棲地保護運動的方式很簡單，只要在6月於FB、IG公開發文，並同時標籤 #LaMerBlueHeart和 #LaMerDonation，海洋拉娜將為每篇貼文捐出25美元（約NT750元）至海洋拉娜蔚藍之心海洋基金會 (累積上限至50萬美元)，以支援2020青年海洋教育計畫，並致力為未來世代保護海洋棲地。

為了紀念海洋拉娜對於海洋保育的投入，海洋拉娜推出全新限量版蔚藍之心經典乳霜，包裝採鏡面手繪水彩設計，靈感來自波光粼粼的閃亮海洋，期待能與消費者一起探索充滿再生力量海洋所帶來的傳奇性修復保濕力。

台灣海洋拉娜為保護海洋不遺餘力，致力推廣海洋保育理念。世界海洋日為每年的6月8日，每年海洋拉娜在這天都會透過社群力量與實體行動，呼籲大眾共同加入愛海行列。為實現幫助海洋減少100萬根塑膠吸管的承諾，前兩年皆邀請民眾加入「零吸管運動」，至櫃上完成社群任務即可兌換環保吸管，兩年共兌換了5,300組。更邀請眾人參與淨灘活動，2018年號召共約550人進行南北淨灘，合力清出超過1,000公斤的垃圾；2019年則由海洋日活動大使修杰楷，親自率領超過200人，於北海岸拾獲636.6公斤的垃圾量。台灣海洋拉娜透過慈善捐款、保育推廣活動，持續為地球的蔚藍之心盡一己之力，更希望能將愛海意識深植於所有人心中，讓海洋永保最純淨的美麗。

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