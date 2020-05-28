你會早婚嗎？快來看哪幾個星座的女人特別容易早婚！

▍第三名：射手座

年輕時射手座的特性就是「心想事成」，當愛情來臨，會毫不猶豫的選擇結婚。但話說回來，早婚對於射手座來說是有機率的，大部分的射手是不容易早婚的，因為他做任何事的熱度都是來得快、去得快，特別是如果另一半在他身邊嘮叨，他就會不太肯定自己的決定了，除非故事情結沒有漏洞，他才會乖乖站在早婚的隊伍裡。

▍第二名：巨蟹座

大部分的巨蟹都缺乏安全感，想要早早成家立業，他們當賢妻的使命感也特別強烈。那為什麼他不是早婚第一名？因為他們對結婚還是有顧慮，即使被愛情沖昏頭，也不會忘記要從實際出發去考慮這個時間點、這個對象是否適合結婚，畢竟巨蟹女想要安定的生活，那就必須選擇能依靠的穩重對象，不能沒想法就結婚！

▍第一名：雙子座

嘴上說婚姻不可靠的雙子女，遇上愛會突然像失憶一樣開始高唱結婚進行曲，其實也沒什麼不好理解的，說不定他早早結婚就是為了當個時尚辣媽，等孩子長大了跟自己逛街時，被人說是姊妹或是姊弟會很有成就感。特別是在邂逅一個完全對他胃口的異性時，為了避免別人搶走的威脅，雙子女可是會毫不猶豫的選擇結婚！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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