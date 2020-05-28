36歲女星郭碧婷去年參加大陸實境節目與香港影視大亨向華強長子向佐結緣，短短交往3個月閃婚，日前還爆出懷孕喜訊，雖然未得到證實，但網路上已一片祝賀聲。外型秀氣的郭碧婷，曾在節目中吐露自己的婚戀觀，霸氣又不失自我的想法，引起許多女性的省思。

郭碧婷婚前曾歷經五段感情，她對某一任前男友印象深刻，對方不僅溫柔，還是她自己主動追求的，不過兩人在一起後，並沒有想像中完美，「有一次跟他去旅行，他一直走在前面，我看到他的背影就感覺很孤獨也很失落。」她意識到只要被另一半忽視，就會有很重的孤獨感，遇到向佐後，對方的貼心、無限包容和寵愛，讓郭碧婷無時無刻都被愛包圍著，逐漸獲得芳心。

郭碧婷體認到自己需要很多愛，自然會選擇樂於付出型的向佐。（圖／微博@向太）

在感情中需要大量關愛的郭碧婷，看似非常小女人，其實她也有一顆獨立自主的心，她曾坦言：「以前我並不想結婚，因為我不想變成一個男人的附屬品。害怕男人覺得我們只是一個可以結婚或生孩子的女人。」接受向佐求婚後，對方表明希望她婚後不要去工作，讓郭碧婷內心很抗拒，因為她認為維持經濟上的獨立性是非常重要的，不要把自己寄託在另一個人身上，索性經過溝通後雙方才達成共識。

郭碧婷即便嫁入豪門，仍堅持經濟獨立。（圖／微博@向太）

許多人曾好奇，外型漂亮的郭碧婷選擇在35歲結婚的原因？她霸氣表示：「我可以跟你結婚生子，只是因為我願意，並不是因為我覺得這個年紀該嫁了。」東方的傳統觀念下，多少會束縛女性的婚姻年齡，只要超過30歲就會被頻頻關心，但對郭碧婷來說，她不願意屈就傳統的觀念，想結婚絕對不是年紀到了，而是打從內心想跟對方走一輩子。