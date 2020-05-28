澳門賭王何鴻燊在昨日（26 日）以高齡98歲離世，一家族的相關新聞全都登上熱搜排行，在他所生的17名子女中，以三房二女兒何超蓮(Laurinda Ho)最出名，更有「賭王最美千金」之稱，不過除了何超蓮，夯度第二高的是年紀最小的何超欣，就連何鴻燊過去都曾公開表示：「阿三各個女兒都漂亮，阿四小女兒美到不得了！」大讚何超欣的美貌。

今年21歲的何超欣長相清秀，天生深邃的雙眼皮配上高挺俏鼻，不用化妝就相當有氣質，雖然她沒有使用社群軟體，但從哥哥何猷君的IG上能看到不少她的照片，不論是兒時照片還是長大後的美少女模樣，都能看出她從小到大都是美人胚。何猷君甚至搞笑表示：「超欣女大十八變化身混血版鐘嘉欣。」

何家四房一行人的感情向來都很好，過去兒子何猷君就曾發出一家人窩在家打麻將的照片，包含媽媽「四姨太」梁安琪、姐姐何超盈以及小妹何超欣，可看出家族基因超強，不僅男的帥女的美，更連五官都十分相似，讓網友們看了紛紛留言：「鼻子都好像」、「基因太好」、「超欣真的好可愛」等。