日本22歲女子摔角選手木村花，因參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，23日疑不堪網路霸凌輕生，留給外界無限惋惜。對此，丁寧發了一篇千字文感嘆不捨，編輯整理其中六句箴言，不管你現在是否正面臨霸凌，或是自己就是霸凌者，都值得深思。

1. 回到你自己，你就擁有全世界，只在乎別人，你就失去了你的世界。

在 Instagram 查看這則貼文 木村花(HANA)（@hanadayo0903）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 上午 11:15 張貼

我們之所以會感到心靈苦痛，很大的原因都是來自外界，當你把重心放在別人身上，就會繞著對方轉，逐漸失去原本的自己。多愛自己一點吧！從事有興趣的事物，把思緒慢慢一點一滴放回身上，會發現那些酸言酸語都傷害不了你。

2. 當你沒有了能量，人家說什麼你就會變成什麼。沒有人可以定義你的價值，只有你可以定義你自己。

在 Instagram 查看這則貼文 木村花(HANA)（@hanadayo0903）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 11 日 上午 9:02 張貼

常常反省自己是好事，但太過在意別人的評價就不好了。日子是你在過，最清楚自我價值的人絕對是自己，當你慢慢找到定位時，就會知道自己存在的意義，別人說什麼，都不會太重要了。

3. 別人對你的攻擊的，只會像他送上來的大便，只要你不簽收，弄髒的是送上大便來的人的手，不是你。

在 Instagram 查看這則貼文 木村花(HANA)（@hanadayo0903）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 下午 8:10 張貼

人生最重要的是自己。一路上你或許會遇到很多想傷害你的人，有些只是忌妒罷了，為什麼我們要吸收別人的負能量呢？做自己，不要太容易受到外界左右，讓身心靈維持在平穩的狀態。

4. 杜絕不了霸凌，至少我們不要霸凌自己。

在 Instagram 查看這則貼文 木村花(HANA)（@hanadayo0903）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 26 日 上午 2:03 張貼

我們很難去改變別人，但卻可以改變自己。我們並不知道霸凌別人的人內心有多大的苦痛，無法影響對方的狀態下，我們先顧好自己，不需要隨著別人的負能量起舞，過好生活吧！別把別人的錯誤拿來懲罰自己了。

5. 沒有人會因為傷害別人而得到平靜，各種暴力形式的只會吸引更多的暴力進入你的人生。

在 Instagram 查看這則貼文 木村花(HANA)（@hanadayo0903）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 上午 7:28 張貼

內心充滿愉悅、平靜的人們，絕對不會想傷害別人。會想傷害別人的人，絕大部分心中都充滿憤恨、痛苦、不平衡，當你選擇霸凌別人，負能量也會透過各種形式回到你身上，形成一個不健康的循環。你想想，當你成功傷害別人時，或許會嚐到一時的快樂，但稍縱即逝，很快地又被仇恨替代了，這樣並沒有辦法解決問題，不是嗎？原諒自己、和解過去受傷害的自己吧！

6. 每一個生命的存在都有他的意義，去找出來。

在 Instagram 查看這則貼文 木村花(HANA)（@hanadayo0903）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 15 日 下午 9:33 張貼

人生可以很長，也可以很短。每個生命降臨在地球上一定都有意義，就如同發生再糟糕的事情，當下可能覺得很痛苦，但過了一陣子再回想，往往都會體悟到，原來這都是最好的安排。如果你還沒找到自我價值，那就更不需要把寶貴的時間拿去追隨別人了，重新放回身上，找到自己存在的意義吧！

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