東京銀座，融合了精緻時髦、藝術精品與潮流時尚，玻璃櫥窗內散發著時尚摩登氣息。佇立其中的東京銀座SHISEIDO PARLOUR旗艦店，擁有百餘年歷史，銀座資生堂PARLOUR SALON DE CAFÉ可謂為當時日本流行情報的重要發信地，讓資生堂成為引發時尚革命的美學教主。
2020年夏季，台灣資生堂將東京銀座SHISEIDO PARLOUR SALON DE CAFÉ 概念引進台灣，首度推出為期10周的「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」，外觀承襲SHISEIDO一貫的山茶花紅，打造兼具典雅與現代摩登風格的銀座時尚沙龍，並以日本職人的服務至上精神，提供專屬一對一彩妝服務，口碑NO.1超進化底妝搭配三大銀座美力主題妝容，邀請女性展現美力無畏的摩登精神，並由專屬攝影師紀錄置身銀座的美力時光！
此外，更獨家空運東京銀座PARLOUR甜點及客製化服務，包含：銀座訂製美妝蛋、緞帶刻字服務、銀座訂製超進化訂製筆電包、日本職人手工打造資生堂刷具，完整體現職人專業、專屬服務、名流規格，彷彿置身東京銀座，感受知性與時尚之美。
「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」於5/28在台北新光三越信義A8揭開序幕，接著陸續在台北忠孝SOGO、台北新光三越南西、板橋大遠百、台中新光三越中港店、台中中友百貨、台南新光三越西門店、高雄統一時代、中壢SOGO、新竹遠東SOGO巨城登場，最後一場結束於8/2，詳細時間可洽各櫃點人員。
▍活動
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★抽獎活動參加方式：
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★獎品內容 ｜ 資生堂小禮物*1
★公佈時間 ｜ 2020/6/11
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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