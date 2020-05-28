東京銀座，融合了精緻時髦、藝術精品與潮流時尚，玻璃櫥窗內散發著時尚摩登氣息。佇立其中的東京銀座SHISEIDO PARLOUR旗艦店，擁有百餘年歷史，銀座資生堂PARLOUR SALON DE CAFÉ可謂為當時日本流行情報的重要發信地，讓資生堂成為引發時尚革命的美學教主。

2020年夏季，台灣資生堂將東京銀座SHISEIDO PARLOUR SALON DE CAFÉ 概念引進台灣，首度推出為期10周的「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」，外觀承襲SHISEIDO一貫的山茶花紅，打造兼具典雅與現代摩登風格的銀座時尚沙龍，並以日本職人的服務至上精神，提供專屬一對一彩妝服務，口碑NO.1超進化底妝搭配三大銀座美力主題妝容，邀請女性展現美力無畏的摩登精神，並由專屬攝影師紀錄置身銀座的美力時光！

資生堂超進化持久粉底可抵抗台灣悶熱與潮濕的氣候，預防出油黯沉，全天超持妝。凡購買超進化持久粉底即可享有專屬緞帶刻字服務及銀座訂製美妝蛋。（圖／邱映慈攝影）

此外，更獨家空運東京銀座PARLOUR甜點及客製化服務，包含：銀座訂製美妝蛋、緞帶刻字服務、銀座訂製超進化訂製筆電包、日本職人手工打造資生堂刷具，完整體現職人專業、專屬服務、名流規格，彷彿置身東京銀座，感受知性與時尚之美。

凡消費彩妝商品滿NT4800即可獲得銀座訂製超進化筆電包，至全台GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲拍照分享打卡，就有機會抽中資生堂訂製全套刷具組。（圖／邱映慈攝影）

「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」於5/28在台北新光三越信義A8揭開序幕，接著陸續在台北忠孝SOGO、台北新光三越南西、板橋大遠百、台中新光三越中港店、台中中友百貨、台南新光三越西門店、高雄統一時代、中壢SOGO、新竹遠東SOGO巨城登場，最後一場結束於8/2，詳細時間可洽各櫃點人員。

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 資生堂小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/11

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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