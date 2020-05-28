53歲香港女星周海媚早期從香港小姐選美出道，長相絕美的她在馬景濤版《倚天屠龍記》中飾演周芷若後爆紅，連演技都備受肯定，是1980年代末至1990年代末演藝圈內的當紅花旦，仙氣噴發的姣好面貌讓她獲得「最美周芷若」、「不老女神」等封號。

自從周海媚移居北京之後，時常透過社群平台「西瓜視頻」上傳日常影片分享生活，目前已經吸引超過351萬粉絲追蹤。日前她首次曝光自家的衣帽間，更語出驚人表示：「冬天從不穿秋褲，漂亮禮服塞滿整個衣櫃。」猶如迪士尼城堡般的環境瞬間引發熱議。

周海媚重現當年周芷若扮相，仙氣噴發。(取自微博)

「不老女神」周海媚北京豪宅藏「巨型衣帽間」如迪士尼城堡。（圖／西瓜視頻@周海媚）

周海媚的別墅風格華麗，不僅格局大，更為了兩隻愛犬準備了一間休息嬉戲區，但最吸睛還是女神的衣帽間，只見大面全身鏡、多個大衣櫃、化妝桌一應俱全，周海媚表示自己有一套專屬收納方法，她習慣將衣服依照季節或功能分區擺放，更透露自己在北京定居17年，已經很適應當地天氣，因此冬天從來不用穿厚衣服，只要穿打底保暖衣就夠。

「不老女神」周海媚北京豪宅藏「巨型衣帽間」如迪士尼城堡。（圖／西瓜視頻@周海媚）

對於女星們少不了的飾品，周海媚也設有一櫃！包含她全部的包包、眼鏡、腰帶以及耳環、項鍊等飾品，她都會用透明箱子來裝，不僅看起來整齊，也方便下次搭配運用，所有的一切都井然有序，也讓人讚嘆女神的生活果真超用心。

「不老女神」周海媚北京豪宅藏「巨型衣帽間」如迪士尼城堡。（圖／西瓜視頻@周海媚）