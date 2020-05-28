蘭芝水酷肌因保濕系列推出後就受到韓國女性的歡迎，其中的保濕精華更是圈粉多位女星，今年夏天推出限量包裝，無論是鐵粉或新入坑，都非常推薦入手！

保濕是肌膚保養的起點，唯有保濕做足了，才能進一步追求美白、抗老等等地需求。韓國美妝品牌蘭芝LANEIGE旗下最經典的「水酷肌因保濕系列」，自2002年上市以來，不僅成為韓妞們第一首選的保濕系列，其中的保濕精華更是全智賢、宋慧喬、李聖經、金裕貞等四位跨世代國民女神共同推薦的水光肌關鍵好物，她們靠著這瓶全球每20秒就賣出一瓶的保濕聖品，培育出讓人忍不住想掐掐的BABY水嫩膚質。

「水酷肌因保濕精華」在接觸肌膚的瞬間即能立即融化於肌膚表面並強力滲透，讓後續保養品更好吸收，被許多愛用者暱稱為「藍色小水精」。（圖／邱映慈攝影）

2019年，蘭芝將旗下最受歡迎的經典「水酷肌因保濕系列」，陸續進行全面性的進化。精選富含肌膚必需天然礦物質的6種超級植蔬，以獨創海洋精釀技術萃取明星保濕配方-綠蔬礦物精露為肌膚補水、獨家水鍊科技為肌膚鎖住水分，再以天然水芹植萃強化肌膚屏障達到活水的功效，打造健康肌膚體質，一抹爆水、2倍保濕、24小時持續有感的，肌膚全天候水潤彈亮。

「水酷肌因保濕系列」設計限量版包裝共有兩款，左為「水酷肌因保濕精華」，瓶頸繫上一條精巧的水晶球鍊；右為「水酷肌因智慧保濕凝霜」，能立即幫乾燥、疲憊、敏感肌補充滿滿的水分。（圖／邱映慈攝影）

2020初夏，受到新世代年輕人大膽擁抱渴望、勇於體驗冒險，讓自己更加閃耀的無畏精神所啟發，蘭芝LANEIGE跨界攜手與奧地利的世界知名平面設計師Stefan Sagmeister合作，以「Thirst for life放膽渴望，我閃耀」為主題，為「水酷肌因保濕系列」設計限量版包裝。Stefan Sagmeister將蘭芝保濕與光透的產品特點，利用動感線條的設計，傳遞出無限延伸的概念，呼應肌膚從內而外散發的耀眼光澤，大膽繽紛的色彩，讓人一眼就愛上！特別是人氣商品「水酷肌因保濕精華」瓶頸繫上一條精巧的水晶球鍊，無時無刻盡顯閃耀光采。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 蘭芝LANEIGE小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/11

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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