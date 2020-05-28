「鈔」前部署 POYA寶雅推振興酷碰券。（POYA提供）

ALLIE 燦爛光澤UV防曬乳(沁肌)，原價760元，即日起至7月1日特價584元。（Tomod’s提供）

5月28日至7月1日至屈臣氏實體門市消費即贈OREO冰炫風優惠券1張。（ 屈臣氏提供）

美妝通路搶攻振興券市場，超前部署推出相關優惠活動，業者表示，「振興券」是全民關注的話題，也因此會持續推出相關促銷活動，除了助攻買氣，也透過實際優惠回饋消費者。

屈臣氏攜手麥當勞、amba意舍酒店參與現金抵用券，即日起至31日，至屈臣氏實體門市消費不限金額，每筆消費贈送1本聯合振興現金抵用券，內含屈臣氏單筆消費折扣後滿500元現折100元，6月3日至30日可持抵用券至屈臣氏實體門市享有優惠，此外，5月28日至7月1日，凡至屈臣氏實體門市消費即贈OREO冰炫風優惠券1張。

POYA寶雅支持政府紓困，特別編列百萬預算祭出振興方案，即日起至6月9日，只要成為品牌line好友用戶即可免費領取「振興酷碰券」回饋消費者，品牌也精選5大熱門優惠商品組合，包含約30項民生必需品，還有買1送1的優惠及精選折扣，預計將發出超過百萬份的「振興酷碰券」，可於寶雅全台實體門市折抵使用，並可搭配參加消費滿150元領活動印花以超低價1折起換取vivo德國頂級家品，寶雅期待這波活動不僅能紓困民生，同時也替民眾省錢賺便宜。

Tomod’s滿額贈送振興優惠券，6月份至Tomod’s消費滿額398元即贈振興優惠券，內含100元購物抵用券及精選商品折扣券，每份優惠券共可省下721元。優惠券共五萬張，面額共3800萬元，數量有限，贈完為止。

康是美則在月中已推出「振興經濟日」購物方案，業者表示，下波活動正在規劃中，振興、經濟、消費議題都是時下消費者最關心，品牌也會以此作為行銷規劃。