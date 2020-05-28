北市房價之高，時常被人拿來討論，但其他低房價區域，也悄悄地在飆漲房價，根據房地產市調機構統計，2010年Q1以來至今、近十年來北台灣新成屋、預售屋房價漲幅前十名行政區，反而是在蛋白區的邊緣，尤其以宜蘭五結、羅東等鄉縣市，漲幅超過1倍。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於北台灣各區域房價呈現輪動上漲的態勢，而近十年漲幅最凶猛的幾乎都是位於二、三線的蛋白、蛋殼區，台北市12個行政區因房價基期較高，漲幅反而遠遠落後。

漲幅前十大行政區的前四名蘆洲、五結、羅東、大溪，近十年漲幅均超過一倍。漲幅冠軍蘆洲區2010年Q1新建案房價約每坪21.4萬，今年Q1約每坪44.6萬，十年來漲幅高達約108％。

何世昌分析，蘆洲房價漲幅居冠主要是2010年底捷運蘆洲線通車帶動房價飆漲。其次，蘆洲推案的大部份都是在地建商，插旗的外來建商並不多，而在地建商每年推出的案量都控制得很平穩，極少出現推案爆大量的狀況，也就沒有供給過剩之虞、或者賣壓太大的問題，近十年來房價表現亮眼。

漲幅第二高的五結鄉，近十年來房價漲幅近107％，其房價暴漲的關鍵與第六名的壯圍相似，都是因鄰近宜蘭市，且因高房價推擠效應而受惠。

何世昌指出，過去五結、壯圍等地不僅推案極少，而且還乏人問津，一坪房價連十萬都不到、只有個位數。然而，當宜蘭縣一線行政區如宜市、羅東、礁溪等地房價飆漲後，一棟透天動輒要價二、三千萬元以上，購屋族只好轉往相對周邊低房價區五結、壯圍等地買房，帶動當地房地價格飆升，十年來價格翻了一倍。

漲幅排行前十名除了蘆洲外，其他九個區域十年前房價大多只有1字頭或個位數，堪稱雞蛋水餃房價區，但十年後身價都已經暴漲。這些漲幅較大的行政區因房價基期低，如果房價跟著周邊高價區上漲，或是出現重大建設題材時，房價就能開低走高。

反觀台北市12個行政區，因原本房價基期較高，漲幅相對較少。北市近十年來漲幅最低的是南港區，2010年Q1新建案房價約為每坪55.8萬，今年Q1房價為每坪68.3萬；雖然每坪房價上漲12.5萬，但近十年漲幅僅約22.4％，屈居北市之末。