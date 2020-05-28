微風趁6月是「同志驕傲月」，加上同婚合法滿1周年，串聯台北信義區3家百貨微風信義、松高、南山，6月4日至7月1日展開第5屆「微風彩虹節」，集合上百款彩虹色系、亮色系精品、運動、香氛、餐飲、甜品同慶。

微風信義Salvatore Ferragamo彩虹牛皮短夾（預購款），2萬999元。（微風提供）

微風南山PORTSPURE流蘇T恤，5780元。（微風提供）

這次推出的彩虹單品有微風信義的Salvatore Ferragamo、MOSCHIINO；微風松高的ONLY、NBA；微風南山的GOLDEN GOOSE、PORTSPURE、FREYAFALU等品牌；還有甘月堂、Ice Monster、Le Boulanger de monge、香茅廚、平城苑、盛合屋等餐飲、甜品。

微風信義獨家ALLSAINTS Kanaloa夏威夷棕櫚樹印花襯衫，4800元。（微風提供）

微風信義Miller Harris迷境漫舞淡香精（黃）、都會迷蹤淡香精（粉）、園林密語淡香精（綠）、天臺秘境淡香精（藍），每瓶50ml、4500 元，100ml、6600元。（微風提供）

微風松高NBA女款Jodan Modero 2 Slide VP鞋款，2000元。（微風提供）

此外，微風信義有6個新櫃也登場響應，包括倫敦頂級香水品牌Miller Harris；北歐BYREDO香氛台灣首間形象店搶先亞洲引進全新「初瀾狂花淡香精」，搭配彩虹節推出限量「I Heart U限量皮革旅行套」；以及輕奢時裝ZOEYF、英國倫敦時尚品牌ALLSanits、設計師品牌APUJAN、全新sandro概念店4個服飾品牌。

微風南山le Boulanger de monge彩虹慕斯杯套餐，300元（微風提供）

微風南山、微風信義MAISON KAYSER彩虹起司，165元。（微風提供）

活動期間，3館有滿千送百優惠，最低門檻滿3000送300；6月4日至17日微風積點禮遇會員單日單館單筆消費滿3000元，或扣會員點數150點可兌換「微風特製彩虹口罩套」，6月18日至7月1日戴彩虹口罩套至3館消費或用餐，每人可享1次專屬優惠；31日前可至3館粉絲專頁點選GOOGLE表單，寫下想表達的言語，有機會在活動期間於各館戶外電視牆播出。