微風趁6月是「同志驕傲月」，加上同婚合法滿1周年，串聯台北信義區3家百貨微風信義、松高、南山，6月4日至7月1日展開第5屆「微風彩虹節」，集合上百款彩虹色系、亮色系精品、運動、香氛、餐飲、甜品同慶。
這次推出的彩虹單品有微風信義的Salvatore Ferragamo、MOSCHIINO；微風松高的ONLY、NBA；微風南山的GOLDEN GOOSE、PORTSPURE、FREYAFALU等品牌；還有甘月堂、Ice Monster、Le Boulanger de monge、香茅廚、平城苑、盛合屋等餐飲、甜品。
此外，微風信義有6個新櫃也登場響應，包括倫敦頂級香水品牌Miller Harris；北歐BYREDO香氛台灣首間形象店搶先亞洲引進全新「初瀾狂花淡香精」，搭配彩虹節推出限量「I Heart U限量皮革旅行套」；以及輕奢時裝ZOEYF、英國倫敦時尚品牌ALLSanits、設計師品牌APUJAN、全新sandro概念店4個服飾品牌。
活動期間，3館有滿千送百優惠，最低門檻滿3000送300；6月4日至17日微風積點禮遇會員單日單館單筆消費滿3000元，或扣會員點數150點可兌換「微風特製彩虹口罩套」，6月18日至7月1日戴彩虹口罩套至3館消費或用餐，每人可享1次專屬優惠；31日前可至3館粉絲專頁點選GOOGLE表單，寫下想表達的言語，有機會在活動期間於各館戶外電視牆播出。
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