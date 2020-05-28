H&M SUMMER 2020夏季女裝系列延續永續理念，再次打造由再生或永續來源材料製成的長版寬鬆洋裝，致力邁向於2030年前僅使用永續材料的永續服裝目標。2020年夏季女裝系列將夏季飄逸剪裁設計結合各式永續面料，浪漫迷人造型適合艷陽下或黃昏海邊的所有場合。H&M SUMMER 2020夏季女裝系列已於全台門市販售。

系列主打單品由永續面料如有機棉、再生聚酯纖維及TENCELTM製成，同時囊括多種款式以供選擇。令人清爽的白色永續面料，為夏日炎炎增添輕鬆悠閒，從蕾絲縷空洋裝、荷葉修身長裙到寬大喇叭袖洋裝，打造舒適與永續共存的全新夏季時尚狂熱。

H&M SUMMER 2020夏季女裝系列延續永續理念，再次打造由再生或永續來源材料製成的長版寬鬆洋裝。（圖／品牌提供）

H&M SUMMER 2020夏季女裝系列延續永續理念，再次打造由再生或永續來源材料製成的長版寬鬆洋裝。（圖／品牌提供）

H&M採取循環方式來製作及使用時尚，我們的願景是達成100％循環。包含擴大產品使用壽命，以及僅使用再生或其他永續來源的材料。在2020年初，H&M達成一個長期目標—僅使用回收或永續來源的棉花，到2030年，目標則是僅使用永續來源原料。

H&M SUMMER 2020夏季女裝系列延續永續理念，再次打造由再生或永續來源材料製成的長版寬鬆洋裝。（圖／品牌提供）