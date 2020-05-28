隨著時序漸入夏季，台灣炎熱濕溽的氣候讓穿著正裝的商務人士感到悶熱難耐，為提供消費者美好的穿著體驗，有「喀什米爾羊毛之王」稱號的義大利奢華時裝品牌Brunello Cucinelli在春夏採用了高級天然纖維棉、麻製作的男女正裝單品，為夏日帶來更輕盈、舒適的服裝選擇！

Netflix懸疑劇《誰是被害者》（The Victims' Game）男主角張孝全日前接受媒體專訪時穿上Brunello Cucinelli 2020春夏男士麻灰成套西裝，搭配海軍藍滾邊馬球衫成熟洗鍊，使用棉、麻等有機材質的布料，夏季穿著更為涼爽，高級天然纖維所呈現的自然紋理在視覺及觸覺上亦創造了品牌獨有的真實感，同時也保留正裝需要的硬挺度，在時尚與舒適度之間達到完美的平衡。

張孝全穿上Brunello Cucinelli 2020春夏男士麻灰成套西裝。（圖／品牌提供）

「輕盈感」是義大利奢華時裝品牌Brunello Cucinelli今年春夏想特別強調的重點，除了實踐在材質的選擇上，紋理與花色也是不可或缺的細節之一。正如張孝全受訪時著用的Brunello Cucinelli 2020春夏灰藍條紋半雙排扣西裝外套，略帶斑駁的特殊「粉筆條紋」，使用在亞麻材質的布料上增添清爽的夏日氣息；搭配海軍藍立領襯衫及Brunello Cucinelli刷白輕微破壞丹寧褲，由日本進口高級丹寧布製作的男裝丹寧褲材質輕盈，同樣適合台灣夏日炎熱的氣候，營造出正裝和休閒風格之間的絕妙平衡。

（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli 2020春夏男裝系列以「夏季心境」為主題，在顏色的選用上除了以一系列的中性色調呈現外，也加入了新鮮感十足且鮮豔的色系，如：櫻桃紅、山楂紅、海軍藍、橄欖綠等，為品牌注入了夏季創意氣息。名模洪翊展以一襲Brunello Cucinelli 2020春夏男裝橄欖綠成套西裝出席品牌活動，亞麻材質使服裝同時具備自然紋理及硬挺度，西裝外套貼身的版型與略為突出的肩膀設計，穿著時使身型更為勻稱。

林心如著用了Brunello Cucinelli 2020春夏女裝沙色西裝外套，羊絨混紡彈性萊卡提供良好的功能性，並呈現了女性柔美、陽剛兩種面貌。（圖／品牌提供）

義大利奢華時裝品牌Brunello Cucinelli以精湛的工藝創造出多項經典商品，除了世界知名的喀什米爾羊絨單品外，其中「正裝外套」是最具代表性的品項，林心如日前宣傳《誰是被害者》媒體專訪時便著用了Brunello Cucinelli 2020春夏女裝沙色西裝外套，羊絨混紡彈性萊卡提供良好的功能性，並呈現了女性柔美、陽剛兩種面貌；內搭則選用富有異域風情印花（Exotic Print）的背心，在質輕的真絲布料中融入了民族和自然主題，除了適合在台灣炎熱的氣候穿著外，更襯托女性溫柔的特質；最後則以日本高級丹寧布製作的Brunello Cucinelli 2020春夏女裝丹寧褲收斂正裝外套帶來的嚴肅感，輕盈的布料在夏日穿也不會過於悶熱。