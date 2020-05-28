台日桌球好手江宏傑和福原愛這對恩愛夫妻，不僅是台日球迷矚目的焦點，就連在中國大陸也不乏忠實粉絲，夫妻倆經常若無旁人地公開放閃、親密互動，羨煞不少人。這回江宏傑受邀進棚拍攝日本精工表（SEIKO）時尚專題，一聊起愛妻，眼裡盡是濃情、嘴裡盡是蜜意，攝影棚頓時布滿了粉紅泡泡。

江宏傑特別喜歡精工表（SEIKO）運動感十足的Prospex潛水表，不論從事任何運動或是做家事都很方便。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CERRUTI 1881）

「在家裡，我們會用『噈』來索吻！」江宏傑笑說，不論做了什麼事，只要閉上眼開口說「噈」，對方就會迎上來親吻，就連一雙兒女也是一樣，一家四口經常這樣親來親去，玩在一起，感情十分親暱。

不過「噈」得太頻繁、太習慣也有困擾，兩歲的「小小愛」誤以為和每個人都可以親親，和旁人說完「哈囉」、「拜拜」，就把小嘴湊上去獻吻，十分熱情。有回在路上見到手臂刺青的陌生人，「小小愛」興奮大喊：「他的手手好漂亮」，還跑上前要「噈」人家的手，幸好被江宏傑即時拉住。

身為日本女婿的江宏傑，特別選擇佩戴日本精工表（SEIKO)Presage腕表入鏡，琺瑯面盤出日本職人工藝大師之手，充滿工藝之美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CERRUTI1881）

江宏傑寵妻出了名，在福原愛的新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》提到自己很愛哭，也特別感謝江宏傑的體貼與陪伴。江宏傑說，福原愛雖然愛哭，但她的內心比想像中堅強，當下他不會馬上安慰她，而是靜靜陪在她身邊，讓她盡情發洩。

「打球這條路很辛苦，壓力很大，我對小愛很敬佩，但更多的是心疼。」江宏傑說，正因為福原愛這一路的辛苦他都看在眼裡，未來是否會培育兒女走上職業桌球手這條路，他其實有點抗拒，直到現在一雙兒女還不知道爸媽是桌球選手。

江宏傑身為日本女婿，特別選擇佩戴兩款日本精工表(SEIKO)的經典腕表入鏡，一款是Presage腕表，黑白簡約的琺瑯面盤是日本琺瑯職人監製之下的工藝作品，帶有濃郁的工藝感，一款是最受歡 迎的Prospex潛水表，綠色面盤十分時尚搶眼，搭載自產6R35自動上鍊機芯、具200米防水功能，再搭配CERRUTI 1881充滿法式風情的最新男裝，更添優雅時尚。

精工表Presage系列琺瑯面盤腕表，搭載6R27機芯，藍寶石水晶鏡面，精鋼表殼搭鱷魚皮表帶，3萬8800元。（SEIKO提供）

他說SEIKO是日本腕表的第一品牌，他特別喜歡運動感十足的Prospex潛水表，潛水表具防水功能，不論從事任何運動、或是在家做家事都很方便，其中他最愛綠色表盤款，會是他選購腕表的首選。

精工表Prospex綠色表盤潛水表，搭載6R35機芯，藍寶石水晶鏡面，精鋼表殼搭精鋼表帶，防水達200米，2萬7500元。（SEIKO提供）