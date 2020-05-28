受到疫情影響，佳士得（Christie’s）香港春拍延在7月8日登場，但近半年拍賣會的運作毫不影響，這段時間一共舉辦83場網上專拍，比去年上升73%。對於拍賣市場的前景，佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）十分看好，並用「飢渴」（HUNGRY）形容下半年即將爆發的買氣；亞太區副主席翁曉惠（Ada Ong）也評估國際熱錢爆量，加上依循SARS、金融海嘯的歷史經驗，皆證明藝術品、珠寶腕表是最佳投資標的物，拍賣市場依舊熱絡。

趙無極《18.11.66》是拍賣會上的領拍之作，起拍價6800萬港幣。（Christie’s提供）

傑哈德李希特的《霜（1）》油畫，起拍價4800萬港幣。（Christie’s提供）

今年佳士得的領拍之作再度由趙無極的畫作《18.11.66》領銜，起拍價6800萬港幣，其次還有傑哈德李希特的《霜（1）》油畫，起拍價4800萬港幣，這兩件畫作都會在6月20日、21日台北預展時來台展出。珠寶類的領拍作品為一顆12.11克拉藍鑽戒指，起拍價為6500萬港幣。腕表類的領拍作則是百達翡麗型號5033鈦金屬年曆三問表，起拍價為780萬港幣。

珠寶類的領拍作品為一顆12.11克拉藍鑽戒指，起拍價為6500萬港幣。（Christie’s提供）

今年拍賣會有不少焦點話題，其中藝術收藏界名人王新衡家族釋出多幅張大千的畫作最受矚目，王新衡與張大千、張學良和張群同為愛好藝術的摯友，而有「三張一王」之稱，這回王新衡家族釋出的張大千畫作質量俱佳，加上又有名人加持，非常有看頭。

與張大千、張學良和張群同為藝術藏家摯友的王新衡，其家族成員釋出多幅張大千畫作，圖為張大千畫作《松竹梅》。（Christie’s提供）

今年佳士得為因應疫情，營運策略更加彈性，其中有三大重要革新，勢必將影響未來拍賣會的發展，一是打破網拍與實體拍賣會的界線，大幅提高網拍的質與量，上網參加競投的客戶也呈倍數成長，以往名貴珠寶和畫作很少會上網拍賣，但近半年珠寶和腕表成交金額不斷創歷史新高，頻頻打破網拍成交價紀錄。

其次是打破拍賣會之間的界線，以往各大拍賣會各據山頭，彼此錯開拍賣檔期，但今年七大拍賣會則都選在七月中旬同時登場，頗有「集市」的概念，不僅如此，佳士得還與中國嘉德（China Guardian）攜手，將在九月於上海舉辦「2020+」拍賣會。

翡翠環與紅寶石耳環，起拍價380萬港幣。（Christie’s提供）

佳士得拍賣會七月登場，6.06 克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石戒指，起拍價640萬港幣。（Christie’s提供）

第三個重大改革則是打破國與國的界線，佳士得將在7月10日於香港、巴黎、倫敦和紐約四大城市舉辦聯合夜拍，四大拍場的買家皆可透過直播一起競標，不再受到地域國界的限制，其中紐約場一幅畢卡索的《阿爾及爾的女人（F版）》為領拍之作，起拍價為2500萬美金。