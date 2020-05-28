根據HAPPY GO旗下GO SURVEY市場研究顧問團隊發布的電動機車購買需求調查報告顯示，近8成卡友認為Gogoro是最理想機車品牌，於是6月1日前首度攜手Gogoro於推出試乘計畫，在HAPPY GO App參與輪盤遊戲，最高可獲150點。

以Gogoro VIVA系列為例，搭配政府汰舊換新補助最低價2萬9980元，最高再送3000購車金；6月13日前上Gogoro官網填寫試騎資料，加碼再抽5000點和Gogoro電動機車。

HAPPY GO與Gogoro於防疫期間加碼推出試乘得點活動與限時降價優惠，即日起至6月1日可開啟HAPPY GO App參與輪盤遊戲，最高可獲HAPPY GO點數150點。（HAPPY GO提供）

近期，Gogoro推出「到府賞車」服務，凡透過Gogoro官網預約，可享受賞車諮詢、試騎體驗到府服務；6月15日前購買指定車款享購車金2000元，汰舊換新再贈價值「5萬元碰車險」。

在電動機車購買需求調查報告中，還發現疫情期間超過8成卡友表示會減少搭乘大眾交通工具次數，選擇機車做為代步工具，6個月內就有購車計畫的超過72%，且有近8成認為最理想的機車品牌是Gogoro。