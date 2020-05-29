夏天即將到來，許多人又開始積極減肥，因此各大討論區又開始分享明星們的減肥食譜，講到減肥食譜絕對少不了紅了超多年的「王菲巫婆湯」，傳說中王菲就是靠這個湯來維持身材，而網路上的人就直接稱之為「王菲巫婆湯」，許多嘗試過的人都覺得有效，因此每到減肥的季節又會引發一波討論。

「王菲巫婆湯」做法很簡單，使用2至3個大番茄、整顆高麗菜、2個青椒、1把芹菜、2個洋蔥放到湯鍋中用清水煮軟，不加油只用少許鹽巴調味，想增加風味可加入少許胡椒，建議一次喝一周，三餐以這個蔬菜湯當做主食，小紅書上有網友分享自己第一次喝時20天瘦了7公斤，但他也分享之後大吃大喝又復胖回來了，因此瘦下後控制飲食還是維持身材的不二法門。

中醫師陳峙嘉曾在著作中分享自己對於「王菲巫婆湯」的看法，陳峙嘉醫師覺得現代人飲食太精緻，所以連續7天喝巫婆湯可以暫時遠離過度加工的食品讓腸胃休息，因此推薦大家可以嘗試。但陳峙嘉醫師特別提醒，7天後應該逐漸恢復飲食，每天還是喝些巫婆湯，逐日遞減湯的量，不要突然大魚大肉，較不會造成復胖。

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