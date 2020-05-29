很多人都喜歡用染燙來改變造型，但又懶得上髮廊護髮，這時候其實只要使用髮膜，就能讓頭髮在染燙後依然柔順有光澤！以下三款髮膜不但都擁有好口碑，而且都是開架的佛心價，就算長頭髮大把大把的用也完全不心疼！

▍1.效率狂人必收

日台熱銷0秒髮膜、媒體盛讚「重生小金瓶」！無論再怎麼毛躁的髮質都能獲得重生！「思波綺金耀瞬護髮膜」含高效修護成分、快速滲透成分，瞬效滲入髮芯撫平毛躁，並深度修護受損，無須等候可立即沖洗，瞬間獲得沙龍級柔順光澤秀髮！

思波綺金耀瞬護髮膜原價NT350特價NT298。（圖／品牌提供）

▍2.清爽主義必備

日本專為台灣研發的「阿葵亞瞬效水光髮膜」，8大美容精華、微分子浸透技術，瞬效吸收，髮絲輕盈不黏膩，打造強韌柔順髮質，連曾之喬喬喬、人氣美妝YOUTUBER查理都是這款髮膜的愛用者。

阿葵亞瞬效水光髮膜原價NT229特價NT195。（圖／品牌提供）

▍3.CP值追求者不可錯過

「FINO高效滲透護髮膜」已熱賣好幾年，特價時不到NT200元的高CP值讓學生族也能無痛入手，7大頂級美容精華高效滲透，從髮根至髮梢，全方位修護受損髮質，還原柔順亮澤秀髮。

FINO高效滲透護髮膜原價NT239特價NT189。（圖／品牌提供）

以上三款髮膜即日起至2020/7/1在屈臣氏推出優惠活動，單件8折起、任選2件再折NT30元，護髮控囤貨就趁現在！

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