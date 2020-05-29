炎炎夏日，擦防曬絕對是維持盛夏白肌的首要關鍵，因為紫外線在生活中無所不在，除了可能導致肌膚的膠原蛋白流失、產生斑點外，還會加速肌膚老化暗沉！以下5款防曬乳都是藥妝店常見的人氣防曬，來看看哪一款最適合自己吧！

▍1.香氣控首選

ALLIE「燦爛光澤肌UV防曬水凝乳」的這款「白肌茉桃香」，從味道到質地都非常迷人，重視感受的香氣控，可以選擇這款防曬，帶茉莉結合白桃香，在防曬的同時依然自帶香氣！另搭配高閃耀度光感粒子，提亮肌膚，及添加入玻尿酸成分，舒適清爽無悶黏負擔感。

ALLIE燦爛光澤肌UV防曬水凝乳。（圖／品牌提供）

▍2.乾肌首選

乾燥缺水的肌膚，就可以選擇主打水感清透的Biore含水防曬清透水凝露，主打均勻覆蓋、全面做好紫外線防禦，整體質感是滑順易推開的水凝露，水感清透讓肌膚無負擔感，替你防禦紫外線也特別強調具防水耐汗功能，炎炎夏日怎麼少得了這瓶！

Biore含水防曬清透水凝露。（圖／品牌提供）

▍3.敏感肌首選

敏感型肌膚的消費者，特別推薦妮維雅全護清爽防曬隔離乳，主打無香料、色素、Paraben防腐劑，且經眼周、肌膚相容性測試的溫和配方中，還精心添加了專為敏感肌設計的保濕成分，一抹防曬補水滋潤，加上親民到無可挑剔的神級CP值，絕對是醫美級防曬的首選呀！

妮維雅全護清爽防曬隔離乳。（圖／品牌提供）

▍4.美顏首選

喜歡濾鏡美顏感的，當然就不能錯過雪芙蘭光感透亮美肌防曬乳，高效隔離紫外線，預防肌膚曬黑曬傷，亦可作為妝前飾底乳或隔離乳，一整天清透舒適。防曬同時也能呈現白裡透紅好膚色，採用4D柔焦技術，添加4種柔焦調光粉體，隨時自帶美肌濾鏡！

雪芙蘭光感透亮美肌防曬乳。（圖／品牌提供）

▍5.蠟黃肌首選

女孩最在意的蠟黃肌也有應對商品，曼秀雷敦的水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露#薰衣草紫，以透明藍調及血色粉紅交織出的薰衣草色調能調節肌膚暗沉蠟黃，更添加獨特「細微光感微粒」能反射光線，展現淡淡光澤感的肌膚，使臉部線條更立體明亮，更經過溫和經過敏測試，耐水耐汗，不需專用卸妝品，用肥皂即可輕鬆洗淨。

曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露#薰衣草紫。（圖／品牌提供）

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