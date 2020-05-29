泱泱「超巨車頭燈」是假的？被抓包修圖背景變形 00:212020/05/29 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泱泱修圖糗被抓包。（圖／[email protected]泱泱 LYNN） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女星泱泱（吳泱潾）臉蛋姣好、擁有D罩杯的好身材，接下《木曜4超玩》主持棒後人氣看漲，成為許多人心中的宅男女神。日前，她分享一系列照片，卻被網友抓包修圖修很大！ 照片中，泱泱在頂樓身穿綠色無袖上衣，貼身材質突顯豐滿的上圍，側身的角度帶出S型的柳腰，沒想到後面的木頭欄杆出現扭曲，當場被發現過度修圖，湧進不少網友朝聖，狂虧：「呃.......後面的線扭曲了」、「腰修的太多了啦」、「時空扭曲」、「正到連木頭都軟化了」、「這個修圖不及格」。 泱泱P圖到後面的景物都變形。（圖／[email protected]泱泱 LYNN） 泱泱P圖到後面的景物都變形。（圖／[email protected]泱泱 LYNN） 許瑋甯曬戀愛視角 下衣失蹤抬高雪腿 口罩6月解禁！回顧4位最美防疫正妹 #泱泱 #修圖 #扭曲 #抓包 #網友 #P圖 #美胸 #柳腰 #身材 #車頭燈 #性感 也許您會感興趣 推薦閱讀 「內湖關芝琳」上圍激增捧I級雙球！放大看秒懂了 13:342020/05/15 星光 正妹老師白色鏤空衣！轉正面「深V到胸下」辣翻 10:092020/05/18 星光 「最美女兵」楊晴辣曬屁股蛋！比基尼炸飽滿美胸 13:362020/05/22 星光 李千那上衣太短 雙手一舉裡面看光 11:092020/05/25 星光 安妮「透視裙」下半身若隱若現 正面深V到腹部超辣 00:032020/05/27 星光 時尚熱門新聞 林青霞同框胡因夢舊照出土 網驚：42年就好時尚 - 時尚 - 時尚 「最狂小三」韓素希側拍照流出！ 深V短裙下半身竟透視 - 星光 - 時尚 ㄚ頭婚宴放「準夫妻高清私照」網傻眼：家長會氣炸 - 星光 - 時尚 大勝何超蓮？賭王何鴻燊大讚「最小女兒」何超欣美到不得了 - 星光 - 時尚 林青霞64歲長這樣！分手秦漢原因曝光 - 星光 - 樂時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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