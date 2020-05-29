女星泱泱（吳泱潾）臉蛋姣好、擁有D罩杯的好身材，接下《木曜4超玩》主持棒後人氣看漲，成為許多人心中的宅男女神。日前，她分享一系列照片，卻被網友抓包修圖修很大！

照片中，泱泱在頂樓身穿綠色無袖上衣，貼身材質突顯豐滿的上圍，側身的角度帶出S型的柳腰，沒想到後面的木頭欄杆出現扭曲，當場被發現過度修圖，湧進不少網友朝聖，狂虧：「呃.......後面的線扭曲了」、「腰修的太多了啦」、「時空扭曲」、「正到連木頭都軟化了」、「這個修圖不及格」。