以下星座的弱點就是愛情，只要是跟情人有關的事情就異常在乎，所以只要遇到感情瓶頸或分手，就會痛苦不已。

▍1.天蠍座

看似外表如冰的天蠍座，其實在愛情上很容易受傷害的，或許他外表的那種冷漠就是因為保護好熾熱的內心罷了。在紅塵世間，能夠遇到一位知己，自然是最幸福的事情，但是當天蠍座完全信任一個人時，他卻離去，這種難過是很難走出來的。天蠍座是很難愛上一個人信任一個人的，因此當他完全把心交付給這個人時，這個人自然是生命中最重要的，就這樣不辭而別，會讓天蠍座難過不已。

這種痛苦甚至就像是自己和自己的分離，天蠍座內心世界很難有人能夠進入，而進入的人就已經成為他生命中的一部分。也難怪天蠍座為什麼如此冷漠了，他總是害怕自己被利用，感情被奴役，因此用冷漠的外表來保護。但堅硬的外殼總有一天也會被溫暖的愛給融化，這時天蠍座就不知如何面對愛情了。

▍2.雙魚座

雙魚座可是任何時候都把愛情放到第一位，他最希望過的生活就是因為能夠和心愛的人在一起才幸福美滿的，只是雙魚座實在是把愛情捧的太高了，因此當愛情面臨失敗的時候，雙魚座則不知如何從這種痛苦中走出來。

壓抑的雙魚座會把希望寄託在其他方面，但往往是一些負面的情緒，比如娛樂場所，比如菸酒，這些都會是雙魚座的人會依賴的，可是把這些當做心靈依托，對雙魚座的成長和生活都是不利的。或許情關是每個人人生當中所必須要面臨的一個困難，只是雙魚座的你卻不知如何面對心愛的人如何走出難過的情緒。去忙碌一些或者充實一些，不要想那麼多，或許你的生活會有很大的改善。

▍3.白羊座

為何白羊座的人事業心如此之強，在事業上的動力那麼大，但是情關卻很難過呢？這或許是因為白羊座的人在事業領域實在是太強勢了，也導致他本性當中骨子裡就有一些不服輸的特質，因此在感情上，越是因為戀人不接受自己，就讓白羊座的人在感情上患得患失。

也許這個世界上並不是非那個人不可，只是那樣，坐在沒有得到那個人的信息之前，總是愛不上其他人的，也不願將就。白羊座的人或許並不是癡情浪子，但是在喜歡上一個異性之後，就很難再從這個人的身上移開目光，有時因為得不到的就無限地在內心中積壓，最後爆發出來，這種情況的難受，也只有白羊座自己知道吧！

▍4.獅子座

雖然獅子在事業上表現的很優秀，但是當愛上一個人，卻不能和這個人相依相守時，獅子座也會很難過的。能讓獅子座喜歡的人一定是在人群當中那個焦點人物，獅子座對戀人的要求非常高，不管是長相還是個人能力，都是獅子座非常看重的方面，十全十美的人實在是太少了，但是獅子座想要的就是那個最優秀的傢伙。

可男神女神本來就很難追求啊，身邊有很多的異性，怎麼會把獅子座看的如此之重呢！因此患得患失的愛情才會讓獅子座迷離，有時候交往過，反而會讓獅子座解脫很多，只不過情關最難過，無非是自己在這場感情戲中無法走出來罷了。加油提升自我，不管能否和心愛的人在一起，你都努力過了不是嗎？

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：