香港女星鄧紫棋（G.E.M.）以超強鐵肺歌唱實力紅遍亞洲，更夯到曾登上2018年BBC百大女性第34名，晉升國際巨星。相信大家對於女星們夢幻的衣帽間都很好奇，鄧紫棋就曾在「小紅書」上公開過衣帽間，相當親民可愛，也讓粉絲們看了直呼過癮。

鄧紫棋在衣服分類方面很有一套，首先是「分色」，她把黑色及白色衣物分開在櫃子的兩側，接著才是褲子、背心、圍巾等，更連帽子區都分為夏天與冬天，非常鉅細靡遺！而在自己熱愛的飾品區，鄧紫棋則驕傲表示「覺得自己掛得很好。」只見一條條項鍊整齊地掛在架上，乍看之下還以為是潮店，讓不少人看了直呼「可以開店了吧！」

因為工作需求，鄧紫棋其實很常在香港及洛杉磯往返，先前她也大方在個人YOUTUBE上公開「美國大宅House Tour」，只見她住的別墅中有著挑高的3層樓落地窗設計，風格超氣派，最大賣點更是「個人電影院」，這是鄧紫棋最愛的私人秘密基地，附有一台真正的爆米花機，相當逗趣。