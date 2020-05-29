南韓限定女子團體IZ*ONE成員之一的15歲女星張員瑛(張元英/장원영)，不僅長相甜美可愛，就連身材比例也經常受到討論。而一般人總是希望將自己的腿型能靠軟體修得又細又長，她卻在官方YOUTUBE頻道中表示「得將自己的腿修短，看起來比較正常」引發話題。

在團隊年紀最小的張員瑛，不僅擁有一張小到不行的巴掌臉，還有一雙迷人的大長腿，不少粉絲更直接將她封為「12頭身美女」。不過，她也因腿部線條太過修長，而曾遭到網友質疑「照片是否修過頭」，直到媒體多次拍到她0修圖的照片及影片才打破酸民的謠言。

在 Instagram 查看這則貼文 IZ*ONE 아이즈원（@official_izone）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 下午 10:00 張貼

在近日公開的《ENOZI Cam》（에너지 캠）側拍影片中，曹柔理在工作結束後特別幫張員瑛拍攝穿搭照，沒想到一般人經常使用「由下往上拍」的長腿視角，卻讓張員瑛的腿型看起來有拉長2倍的效果，她自己看到後不停大喊「太誇張了」、「得修短才能上傳」，引發網友留言「腿長到令人羨慕」、「這比例不科學」、「神腿」。