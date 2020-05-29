女性夏天超愛用的涼感衛生棉品牌愛康衛生棉和頭皮養護品牌Aromase艾瑪絲合作了！在屈臣氏購買推出的新組合就送衛生棉和官網消費折價券，囤貨就要趁現在！

夏天腳步越來越近，還在因為生理期的悶、熱、黏、膩感到不適嗎？涼感衛生棉品牌「愛康」與解決頭皮問題專家「AROMASE艾瑪絲」合作，聯手擊敗女性最討厭的夏日悶熱感。

愛康因為舒適不刺激的涼感，是女性夏日愛用生理品牌，最高有過「三秒賣出一包」紀錄。商品具涼感獨特性，除了經典款衛生棉，更設計出可帶著走的隨身包。包裝採一體成型設計，不僅便於攜帶、外觀顏色繽紛，生理期來再也不用遮遮掩掩；鋁箔材質更有防潮鎖涼功能，每一次使用都能瞬間消暑、舒爽度滿分。

愛康經典款涼感衛生棉全品項。（圖／品牌提供）

身為頭皮解決專家的AROMASE艾瑪絲，針對台灣人夏日油性頭皮困擾，與醫師團隊研發洗髮界綠寶石（頭皮淨化液）。這次與愛康合作的新商品「5α捷利爾頭皮淨化液CC」為綠寶石進化版，保有涼感特性，又再添加甜橙香味與萊姆襯托出熱帶島嶼香調，能有效淨化頭皮黏膩，洗去夏天油頭異味，維持髮絲整日清爽。

夏日天氣悶熱，頭皮易產生油、癢、屑、痘；生理期則會面臨悶、熱、溼、黏，女性朋友的煩惱就由愛康與AROMASE艾瑪絲來解決，以商品具「涼感」特性為出發點，推出獨家限定組合。在屈臣氏購買AROMASE艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液CC，即可獲得愛康涼感衛生棉小禮（一組兩入），以及愛康官網消費折價券。另外，於愛康官網消費單筆滿額1600元，贈送AROMASE艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液CC紅瓶(40ml)、單筆滿額3000元再加贈5α捷利爾頭皮淨化液2%綠瓶(80ml)，等於紅加綠雙組合一次到手，數量有限、送完為止。

愛康ｘ艾瑪絲獨家限定涼感組合，僅在屈臣氏販售，數量有限、售完為止。（圖／品牌提供）

另外，愛康將和血液基金會合作，在6月13日於新竹巨城百貨海豚噴水池（民權路側）舉辦捐血活動，凡於現場捐血150c.c.，就能得到愛康日用衛生棉2包、護墊1包以及AROMASE艾瑪絲5α捷利爾洗髮沐浴潔淨露1瓶80ml，數量有限，歡迎大家一起捲起衣袖，捐出熱血吧！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看涼感衛生棉品牌愛康衛生棉和頭皮養護品牌Aromase艾瑪絲合作了！

★獎品內容 ｜ 愛康衛生棉*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/11

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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