據外電報導，Honda將在日本及英國將召回旗下CR-V、Civic等4款車，主要的原因是燃油系統故障，有導致引擎在行駛時發生熄火的可能性，受影響車輛數接近2萬台，但總計召回預估137萬台，不過台消費者先別擔心。據Honda Taiwan表示，這是國外當地產品的瑕疵問題，與台灣無關。