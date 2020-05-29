Honda將在日本與英國召回CR-V、Civic 但與台灣市場無關 15:042020/05/29 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Honda將在日本與英國召回CR-V、Civic等車款，但與台灣市場無關。（Honda提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據外電報導，Honda將在日本及英國將召回旗下CR-V、Civic等4款車，主要的原因是燃油系統故障，有導致引擎在行駛時發生熄火的可能性，受影響車輛數接近2萬台，但總計召回預估137萬台，不過台消費者先別擔心。據Honda Taiwan表示，這是國外當地產品的瑕疵問題，與台灣無關。 #Honda #將在 #英國 #CR #Civic 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 「最狂小三」韓素希側拍照流出！ 深V短裙下半身竟透視 - 星光 - 時尚 ㄚ頭婚宴放「準夫妻高清私照」網傻眼：家長會氣炸 - 星光 - 時尚 怪奇比莉X 村上隆聯名UT熱銷排行TOP 5大公開 - 時尚 林海兒170cm北一女正妹撞臉IU 公開學霸讀書秘訣 - 星光 - 時尚 林青霞64歲長這樣！分手秦漢原因曝光 - 星光 - 樂時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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