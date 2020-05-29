范冰冰常在社群網站上分享自己的美容瘦身秘訣，他表示自己「常常在琢磨怎麼才能瘦一點」，但實際嘗試許多方法後發現變瘦變美根本沒有捷徑，還呼籲大家不要相信躺著就能瘦的謊言，只有飲食控制和運動才是真的！以下是范冰冰分享過的3個瘦身方法，來看看該怎麼做才能在夏天前再瘦一圈！

▍1.一周2天輕斷食

范冰冰也曾想要嘗試極端的斷食，像那種連續20多天只喝水不吃東西的方式，但真的無法堅持，所以嘗試了輕斷食的方法，每周五天正常飲食，多吃蔬菜搭配少量澱粉類主食，剩下兩天認真斷食，只喝水或湯，堅持一段時間，會感覺身體變輕盈，也感覺到身體機能和免疫力提高。

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 13 日 上午 7:27 張貼

▍2.固定吃酵素

范冰冰坦言自己的生活作息不正常，常常熬夜，偶爾還會吃宵夜，因此覺得自己的腸道比較脆弱，為了腸道健康所以每天晚上會吃酵素，對他來說最有感的是吃酵素後對排便很有幫助。除了每晚固定吃酵素，在享用大餐前也會吃，感覺身體會比較輕鬆，但他提醒吃酵素只是輔助，最重要的還是飲食控制和運動。

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 上午 4:16 張貼

▍3.養成運動習慣

范冰冰曾在小紅書曬出自己的運動清單，先做45分鐘有氧（如慢跑），接著跳鄭多燕的小紅帽一次，再做卷腹4組共80個和4分多的肘撐，最後拉筋收尾。運動清單主要以有氧為主，也有加入一些肌力訓練動作，有助於降低體脂，讓身材更緊實。

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