隨著夏季到來，大家也開始選購防曬品，一般人大多知道要防紫外線把肌膚曬老，卻忽略忽略3C藍光、紅外線對肌膚的傷害，今夏終於有個防曬棒針對「全能光防禦」設計，無論是藍光、紫外線、紅外線都能達到防護效果！

韓國醫美起家的AHC，在韓國防曬棒市場連年稱霸市佔率No.1，而且爆賣超過800萬支防曬棒。繼去年夏天掀起口碑好評浪潮的「超清爽完美持久防曬棒」後，今年強勢推出狂掃韓國美妝獎項的防曬新品「全能防護亮白三效防曬棒」，超萬能的「全能光防禦」功效有33項專業肌膚檢測背書，低刺激清爽不黏膩，不泛油光，絕對是敏感肌公認最想嘗試的防曬新品！

「全能防護亮白三效防曬棒」清爽無色，在妝前使用不會影響底妝效果。（圖／邱映慈攝影）

全能防護亮白三效防曬棒特殊設計的形狀，無論是大範圍塗抹臉頰身體，或需要塗抹鼻翼嘴唇等細節，都沒有死角。（圖／邱映慈攝影）

肌膚保養專家凱鈞老師針對「全能光防禦」功效分析配方，表示這款防曬棒新品不僅有最強的防曬力，更加入了能隔絕紅外線(IR)的AHC獨家植萃防禦科技，透過仙桃仙人掌莖萃取物及棉籽提取物防禦光線，同時幫助舒緩肌膚、減少陽光與熱對肌膚的刺激；加上現今因工作關係或是在家追劇，長期暴露於藍光環境中也會提高肌膚的氧化壓力，而產品配方裡面有加入維他命E成分，對於因藍光所引起的肌膚氧化壓力，能發揮正向的調理幫助。

以保麗龍球和吸油面紙測試「全能防護亮白三效防曬棒」的清爽度，對照組為它牌同樣為清爽型醫美品牌防曬乳，可看出使用AHC防曬棒的手背較為清爽，不沾黏保麗龍球和吸油面紙。（圖／邱映慈攝影）

對於產品質地，凱鈞老師也表示：「討厭防曬黏膩的人一定會愛上它的清爽不黏膩感！」考量到台灣炎熱潮濕的夏季氣候，凱鈞老師貼心提醒， AHC的兩個防曬棒可以根據肌膚需求以及產品特性選擇，另外老師也建議，這款防曬棒臉和身體都可以使用，但建議臉和身體用的要分開，使用完畢可用酒精棉擦拭，才能避免前次沾染的髒污在下次使用時重複沾染到肌膚上。

凱鈞老師建議塗抹臉部和身體的防曬棒最好分成兩支。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/6/11

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