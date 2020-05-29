隨著夏季到來，大家也開始選購防曬品，一般人大多知道要防紫外線把肌膚曬老，卻忽略忽略3C藍光、紅外線對肌膚的傷害，今夏終於有個防曬棒針對「全能光防禦」設計，無論是藍光、紫外線、紅外線都能達到防護效果！
韓國醫美起家的AHC，在韓國防曬棒市場連年稱霸市佔率No.1，而且爆賣超過800萬支防曬棒。繼去年夏天掀起口碑好評浪潮的「超清爽完美持久防曬棒」後，今年強勢推出狂掃韓國美妝獎項的防曬新品「全能防護亮白三效防曬棒」，超萬能的「全能光防禦」功效有33項專業肌膚檢測背書，低刺激清爽不黏膩，不泛油光，絕對是敏感肌公認最想嘗試的防曬新品！
肌膚保養專家凱鈞老師針對「全能光防禦」功效分析配方，表示這款防曬棒新品不僅有最強的防曬力，更加入了能隔絕紅外線(IR)的AHC獨家植萃防禦科技，透過仙桃仙人掌莖萃取物及棉籽提取物防禦光線，同時幫助舒緩肌膚、減少陽光與熱對肌膚的刺激；加上現今因工作關係或是在家追劇，長期暴露於藍光環境中也會提高肌膚的氧化壓力，而產品配方裡面有加入維他命E成分，對於因藍光所引起的肌膚氧化壓力，能發揮正向的調理幫助。
對於產品質地，凱鈞老師也表示：「討厭防曬黏膩的人一定會愛上它的清爽不黏膩感！」考量到台灣炎熱潮濕的夏季氣候，凱鈞老師貼心提醒， AHC的兩個防曬棒可以根據肌膚需求以及產品特性選擇，另外老師也建議，這款防曬棒臉和身體都可以使用，但建議臉和身體用的要分開，使用完畢可用酒精棉擦拭，才能避免前次沾染的髒污在下次使用時重複沾染到肌膚上。
▍活動
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★公佈時間 ｜ 2020/6/11
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