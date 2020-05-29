「簡約、複雜且雋永是我對Peekaboo的形容詞。」FENDI 包款設計總監Silvia Venturini Fendi如是說。FENDI 經典包款Peekaboo自2009春夏時裝系列中首次亮相後，以符合品牌二元論的設計精隨，已成為時尚潮流的一部份!

取自於「躲貓貓」這個大家耳熟能詳的童玩遊戲，一反原本包包端端正正、密不透風的設計，透過簡潔的外型，以梯形包身加上單手把的設計，別出心裁的將包款面打開垂下，有時包款裡面的設計比外面還更富驚喜，宛如躲藏在包款中的小貓探頭出來，呼應Peekaboo的名字。

（圖／品牌提供）

隨著時尚潮流不斷演進，FENDI不斷推陳出新，以Peekaboo 這獨特的設計為基礎，變奏出一系列不同尺寸的款式，如綴上Bag Bugs 眼睛的大型，2013年小巧迷你版Peekaboo Mini問世，創造一波小包的風潮，在原本端莊高雅帶點成熟感外，另外帶出了可愛與俏皮的年輕感，所有時尚潮人幾乎人手一包！不同款式的Peekaboo表現出每位女性獨具的時尚美學，收藏女性最內蘊的秘密。

（圖／品牌提供）

在FENDI 春夏20系列Peekaboo中，除原有的經典配色與素色羅馬小牛皮或稀有皮革款式外，在春夏時節推出更具時尚感的創意設計，緊跟潮流，包括編織與雪尼爾絨織材質搭配花朵印花圖案設計以及光滑小牛皮鑲嵌花朵圖案設計款，以創新數碼噴墨印花工藝，搭配精緻鑲嵌圖案，為非凡材質增添明豔靈動的色彩，再現栩栩如生的繁花圖案。

（圖／品牌提供）

FENDI 春夏20系列Peekaboo 以繁花盛放的鮮豔色系為主題，象徵璀璨且具生命力的生機，為品牌帶來源源不絕的創意與進步，也是浪漫女性春夏穿搭首選，更是職場女性帶來滿滿元氣的加分配件。