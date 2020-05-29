瑞士高級製錶品牌寶璣擁有245年的品牌歷史與資產，尤以寶璣大師當年研發出的數十款廣受皇室貴族青睞的懷錶或座鐘，至今仍為錶迷所津津樂道，甚至有收藏家不辭千里行走世界各地博物館，只為親眼鑑賞寶璣原創時計精彩絕倫的設計與細節。

事實上，寶璣Tradition傳世系列可謂品牌獨樹一格，無人能出其右的原創作品，一如寶璣Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金腕錶，其開放式錶盤與與1796年的Souscription懷錶相互對照，就能發現無論是齒輪固定夾板、Pare-chute降落傘式避震器、寶璣式擺輪游絲，以及迷人的鎏金基板，皆完美呼應寶璣那段皇室輝煌歲月的榮景。

寶璣全新TRADITION傳世系列 完美呈現歷史懷錶工藝（圖／品牌提供）

寶璣全新TRADITION傳世系列 完美呈現歷史懷錶工藝（圖／品牌提供）

除此之外，寶璣傳世系列Tradition 7047，可謂具備所有寶璣工藝價值於一身，包括了偏心時、分錶盤，可確保動力持續穩定傳輸的芝麻鍊傳動系統。以及大型陀飛輪裝置，開放式錶盤設計讓精湛的機芯工藝展露無遺。此外，這款腕錶創新搭載矽質擺輪游絲與矽質擒縱機構，將1795年寶璣大師發明的末端彎曲的寶璣游絲，以及今日具有防磁特性的矽材質完美結合，成為全球第一個「矽質寶璣游絲」，收藏價值自然不在話下。